Barsa je mašina!

Barselona možda nije atraktivna kao prethodnih sezona i ne daje po pet komada tako često, ali katalonska mašinerija pod Ernestom Valverdeom i te kako zna šta hoće - hoće sve trofeje!

Energija se ne troši uzaludno, gas se ne pritiska snažno bez preke potrebe i sve to do sada je davalo sjajne rezultate. Titula je praktično obezbeđena i ostavljen prostor da se ekipa posveti Ligi šampiona, a u Kupu kralja došlo se do kapije finala. Još Valensija i eto nove borbe za trofej...

Slepi miševi spadaju u ono grupu timova koji mogu biti sve samo ne lagan rival, mada poslednji težak poraz na mestalji od Reala (1:4) sigurno je uticao na Marselinov tim, te Barsi pripada uloga apsolutnog favorita.

Međutim, ako zanemarimo onaj debakl baš u Kupu kralja iz februara 2016. (kada je bilo 7:0 za Barselonu), Valensija se u poslednje dve godine dosta dobro nosi sa Barsom. Šest su mečeva u tom periodu odigrali ovi rivali, samo dva trijumfa Katalonaca, tri remija i prvenstvena pobeda momaka s Mestalje iste te 2016, u aprilu.

Od keca se nećete obogatiti, pa je možda bolje potražiti šansu za veću kvotu u MOZZART kombinacijama ili „suvim“ golovima. Na pet poslednjih okršaja Barse i Valensije došlo je GG - takođe, Marselinovi izabranici odigrali su GG na pet prethodnih gostovanja – ali isto tako treba imati u vidu da su Mesi i društvo od početka decembra kod kuće primili samo jedan gol...

KUP KRALJA - POLUFINALE (PRVI MEČEVI)

Sreda

Leganes - Sevilja 1:1 (0:1)

/Siovas 56 - Murijel 21/

Četvrtak

21.30: (1,25) Barselona (6,50) Valensija (10,0)

