Bornmut ponizio Konteov Čelsi, navijači mole - dajte nekom Bakajoka! Gudison se klanja Volkotu (VIDEO)

"Čelsi silno podbacio"

Ozbiljan je to klub, mora da je gledao barem nekoliko desetina puta pre no što ga je doveo na Stamford Bridž. Ali šta su to dođavola skauti videli u Tijemueu Bakajoku da procene da on vredi čak 40.000.000 pitanje je koje večeras muči sve navijače Čelsija? Očajan je Francuz bio protiv Bornuta, svojim greškama uneo nervozu u tim Antonija Kontea i verovatno bio glavni krivac za Čelsijev debakl u 25. kolu Premijer lige - 0:3 usred London!

Naravno, sa ovakvim reztultatom ne bi bilo pravedno svu krivicu svaliti samo na Bakajokova leđa, ali je činjenica da je baš njegova izgubljena lopta na Čelsijevoj polovini terena dala Bornmutu šansu da preko Kaluma Vilsona stigne do vođstva. I što je mnogo bitnije, da potpuno razobliče Konteovu strategiju, pošto ćemo pretpostaviti da je nje ipak bilo? Jer na osnovu onoga što smo videli posle tog Vilsonovog gola nismo mogli da je uočimo.

Hajde, taj drugi gol i nekako, mada je previše lako Džunior Stanislas dobio prostor da duplira vođstvo gostiju. Ali ovaj treći? Pa to je prosto neverovatno. Prvo ih je petorica poletelo na loptu dok je druga stativa ostala skoro prazna. Naravno, Bornmut je dobio novu šansu, a onda su se Čelsijevi igrači razleteli po kaznenom prostoru kao da su prvi zajedno istrčali na teren. Sredinu niko nije pokrio, pa je Nejtan Ake, Čelsijevo dete koje nikad nije dočekalo šansu u Londonu, dočekalo bar da Plavcima pokaže da je zaslužio malo više poverenja.

To poverenje je ono što Antonio Konte ipak ima. Bar na tribinamam. Pa su ga navijači uprkos ovom debaklu ispratili ovacijama. Bar onaj deo koji je ostao na tribinama do samog kraja meča. Olivije Žiru, koji je danas stigao u klub i meč presedeo na tribinama, možda je pomislio da je još u Arsenalu?

Navijači se sigurno nadaju da će sa Žiruom to sve izgledati mnogo bolje. Doduše, u šali se mole i da će u ovih poslednjih sat vremena prelaznog roka Čelsi nekome "uvaliti" Bakajoka. Samo da ga više ne gledaju.

Raspoloženje dijametralno suprotno na Gudisonu. A tamo su verovali u Tija Volkota. Dobrano su se isprsili ne bi li ga ovog januara za 22.500.000 evra doveli igrača koji je tokom svih ovih silnih godina u Arsenalu bio uvek solidan, nikad vrhunski igrač. Ali večeras je odmah pokazao da ipak nije tek prosečan igrač. Na debiju asistencija, večeras dva gola za 2:1 protiv Lestera.

Zvuči zapanjujuće, ali Volkot je za svega 180 minuta u novom klubu uspeo da postigne ili namesti 11 odsto golova koje je Everton dao za CELU prvenstvenu sezonu! E, to je pojačanje.

Euforija dakle na Gudisonu, sasvim drugačije raspoloženje na Sent Džejms Parku. Njukasl je imao vođstvo, ali je na kraju morao da se pomiri sa remijem protiv Barnlija - 1:1.

Imao je dakle vođstvo, imao je i pre toga penal, ali Hoselu tu šansu nije iskoristio. Gnevni navijači tada su po društvenim mrežama masovno ostavljali poruke: “Mitrović bi ovo dao”. Ali nisu gnevni samo zbog Mitrovića, već zbog upornog odbijanja gazde Majka Ešlija da se otvori za pojačanja. Otud preko cele tribine parola dirljive sadržine: “Nikad nemojte da odustanete od svog kluba. Navijajte za njega, to je vaš klub i verujte mi, jednog dana ćete ga dobiti nazad i biće sve ono što želite da bude. Njukasl je veći od svakog. Boli, znam to, ali samo nastavite. On je jedan čovek, a mi smo grad, ceo grad. Verujte mi”.

Za kraj utakmica koje su počele u 20.45, još jedan remi, opet 1:1, igrali su Sautempton i Brajton. Nažalost, moramo da kažemo da se Dušan Tadić nije baš naigrao, pa ga je trener Mauricio Pelegrino izveo već na poluvremenu, a znamo da u svetu fudbala to često ume da signalizira da šef struke polako gubi poverenje u igrača.

Premijer liga, 25. kolo:

Utorak:

Svonsi - Arsenal 3:1 (0:1)

/Klukas 34, 86, Aju 61 - Monreal 33/

Vest Hem - Kristal Palas 1:1 (1:1)

/Nobl 43pen - Benteke 24/

Hadersfild - Liverpul 0:3 (0:2)

/Džan 26, Firmino 45+1, Salah 78/

Sreda:

Čelsi - Bornmut 0:3 (0:1)

/Vilson 51, Stanislas 64, Ake 67/

Everton - Lester 2:1 (2:0)

/Volkot 25, 39 - Vardi 71pen/

Njukasl - Barnli 1:1 (0:0)

/Lasel 65 - Vouks 84/

Sautempton - Brajton 1:1 (0:2)

/Stivens 64 - Mari 14pen/

U toku:

Mančester Siti - Vest Bromvič Albion

Stouk - Votford

Totenhem - Mančester junajted

