Buongiorno Italia: Ikardijev problem sa Vandom i Hrvatima! Milan stiže Inter? Juve spremio četiri pojačanja

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

U prvom planu italijanskih medija je postavljanje prinudne uprave u FS Italije i Zajednici prvoligaša, kao i izbor novog selektora. Piše se i o nervozi trenera Intera Spaletija, kao i planovima Gatuza da pokuša da uhvati priključak sa gradskim rivalima. Prostor je dobio i gest sportskog direktora Monćija koji je preuzeo odgovornost za posrtanje Rome dok Tutosport najavljuje nove pojačanja za Juventus sledećeg leta. Gazeta piše i da Adem Ljajić sve više pati zbog nove situacije u Torinu i činjenice da ne uspeva da ubedi Macarija da mu pruži priliku.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Inter konfuzan, Milan srećan”, dočekuje naslov ovog jutra čitaoce Gazete sa fotografijom zagraljaja Lućana Spaletija i Đenara Gatuza. U podnaslovima se objašnjava zašto Inter nije kupio igrače koje je trener Nerazura želeo i na osnovu čega Rosoneri sanjaju da mogu da nadoknade zaostatak na tabeli za gradskim rivalima.

“Suning i motivi razočaravajućeg prelaznog roka: Žang je već investirao 530 miliona evra u Inter, ima novu političku funkciju (ušao je u kineski Kongres) a vlada u Pekingu je zabranila rasipanje novca u inostranstvu. Suning fakturiše godišnje 53 milijarde evra, dakle novac nije problem. Žang je učestvovao u spašavanju Vande sa ostalim kineskim tajkunima, pošto se vlasnik Vang Đanlin našao u finansijskim teškoćama, uloživši milijardu i dvesta miliona evra”, objašnjava Gazeta aludirajući da navijači Intera treba da imaju samo malo strpljenja da se promeni klima u Pekingu prema investicijama u inostrani fudbal.

“Ikardi, Vanda, Hrvati: eto slučaja”, piše Gazeta da kapiten Intera ne prati više na društvenim mrežama svoju suprugu i dvojicu saigrača, Perišića i Brozovića. Imajući u vidu vremena u kojima živimo to su znaci, piše Gazeta, da se zapitamo šta se događa u kući Ikardi i u svlačionici Intera.

“Milan, za mesec dana je na programu derbi. Gatuzov plan da uhvati Inter: Rosoneri su od početka decembra do danas nadoknadili osam bodova zaostatka u odnosu na gradskog rivala i sada su na 10 bodova razlike”, piše Gazeta. Ipak, u anketi Gazete, navijači Milana nisu optimisti po pitanju izvodljivosti plana Gatuza da uhvati priključak sa Interom i smatraju da se njihov tim probudio prekasno da bi se uključio u trku za Ligu šampiona. Na unutrašnjim strnama se još piše da je Patrik Kutrone istisnuo i Nikolu Kalinića i Andre Silvu iz startne postave Milana i da će do kraja sezone on biti starter.

“Komanduje jedan čovek”, dirketna je aluzija ispod zaglavlja da će Đovani Malago biti alfa i omega itaijanskog fudbala u sledećem periodu. Predsednik Italijanskog olimpijskog komiteta je izabrao za sebe ulogu prinudnog upravnika Zajednice prvoligaša Serije A dok je na čelo FS Italije postavio čovek od ličnog poverenja Roberta Fabrićinija. U podnaslovu Gazeta izveštava da će bivši fudbaleri imati sve značajniju ulogu u FS Italije o čemu svedoče imenovanja Alesandra Kostakurte i Bernarda Koradija. “Kostakurta će izabrati novog selektora: Manćini je na pol poziciji”, stoji u podnaslovu dok se na unutrašnjim stranama kaže da su pored trenera Zenita kandidati za klupu Azura Konte, Anćeloti i Ranijeri.

“Napoli: Albiol je ključ uspeha”, naslov je priče o statističkim podacima koji nedvosmisleno ukazuju da su pozitivni rezultati lidera na tabeli vezani za prisustvo i igru španskog defanzivca.

“Dibala promenio brzinu”, optimistički najavljuje list da oporavak Argentinca teče bolje nego što se očekivalo i da je već prešao u sledeću fazu oporavka. Na unutrašnjim stranama Gazeta podvlači neobičnu situaciju u kojoj se našao Alegri: ostao je bez krila. Naime, pored Dibale i Kvadrada koji još neko vreme neće biti na raspolaganju, povredili su se Daglas Kosta i Bernardeski i pod velikim znakom pitanja je njihovo učešće na utakmici sa Sasuolom.

“Monći: ja sam kriv što je Roma na petom mestu”, naslov je teksta u kojem se podvlači da je sportski direktor Đalorosih preuzeo na sebe odgovornost za katastrofalna dva poslednja meseca rimskog tima.

Na unutrašnjim stranama Gazeta piše o Belotiju i Ljajiću: ”Beloti se nada, Ljajić pati. Asovi čekaju Macarija”. U tekstu se kaže da je Ljajić za kratko vreme prešao put od stuba Torina do sporednog igrača. Njegovu situaciju dodatno komplikuje njegovo nestrpljenje zbog straha da bi mogao da izgubi priliku da ode sa Srbijom na Mundijal u Rusiju, piše Gazeta. “Macarijev stil igre i formacija ne daju mnogo prostora za igrače poput Ljajića, o čemu svedoči podatak da od dolaska Macarija nije proveo minut na terenu, a konkurencija u napadu je veoma jaka pogotovo što su Nijang, Berenger i Jago Falke mnogo više krila nego što je to Ljajić”, zaključuje list.

CORRIERE DELLO SPORT

“Manćini Azuro”, najavljuje rimski dnevnik da će Manćo postati novi selektor Italije. “Počeo novi ciklus italijanskog fudbala. Fabrićini prinudni upravnik FS Italije sa Kostakurtom na funkciji zamenika. Malago preuzeo Zajednicu prvoligaša. Među prioritetima odrediti što pre novog selektora: Na pol poziciji je trener Zenita”, piše Korijere. Na unutrašnjim stranama dnevnik daje i procentualnu tabelu šansi kandidata za klupu Azura. Manćini ima 55 odsto šansi, Konte 30, Ranijeri 10 i Anćeloti 5.

Ispod zaglavlja list ostavlja prostor za dva kluba iz Večnog grada. “Verdi je budućnost Rome” ili “Roma na zelenoj grani”, mogao bi na dva načina da se prevede naslov priče u kojoj se iznose detalji kako Đalorosi misle da izađu iz igračke i finansijske krize i da angažuju napadača Bolonje koji je pre par nedelja odbio da se preseli u Napoli. Strategija Rome podrazumeva povećanje zarade, plasman u Ligu šampiona i inteligentan letnji prelazni rok.

“Radu – Lacio, večna ljubav”, obeležava Korijere 300. partiju Rumuna u dresu Nebeskoplavih koju će odigrati protiv Đenove i najavljuje mogućnost da Radu potpiše ugovor sa Lacijom koji će ga vezati za Formelo do kraja karijere.

U dnu strane Korijere piše da su se Mauro Ikardi i Vanda Nara pomirili. “Ponovo se zovem Vanda Ikardi. Na društvenim mrežama Vanda vratila prezime Ikardi”, konstatuje Korijere. Na unutrašnjim stranama Korijere ističe da je dobra vest za navijače Intera to što je postalo jasno da su poslednje poruke na društvenim mrežama Maurita imale privatan karakter i nisu se ticale Intera.

TUTTOSPORT

“Četiri pojačanja za jun”, najavljuje na naslovnici torinski sportski dnevnik da je Juve, praktično, već kaparisao četiri fudbalera za sledeći prelazni rok. Reč je o Emre Džanu iz Liverpula, Pelegriniju iz Rome, Hanu iz Kaljarija i Darmjanu iz Mančester Junajteda. “Juventus je iskoristio zimski prelazni rok da pripremi teren za sledeću letnju fudbalsku pijacu i zatvaranje transfera igrača koji ga interesuju. U Nemačkoj pišu da su Bjankoneri zainteresovani za Taha iz Bajer Leverkuzena”, dodaje Tutosport.

Na unutrašnjim stranama list piše da filtrira optimizam da će Dibala biti spreman za dvoboj sa Totenhemom u Ligi šampiona a da Daglas Kosta i Bernardeski nisu ozbiljno povređeni i da rizikuju samo da preskoče meč sa Sasuolom u nedelju.

“Macari, sad je tvoja briga”, poručuje se ispod zaglavlja novom treneru Torina da će on morati da pronađe rešenja za izostala pojačanja u prelaznom roku i pokuša da vrati Toro u Evropu. “Macari je želeo da ima Donsaa na raspolaganju, ali nije postavio ultimatum Kairu. Sutra ako pobedi Samp ostvario bi bolji skor od Mihajlovića i ta tri boda bi mogla da budu prekretnica. U suprotnom, ide se prema još jednoj mediokritetskoj sezoni”, zaključuje Tutosport.

“Spaleti je na ivici živaca”, piše torinski dnevnik da je trener Intera posebno iznerviran zbog toga što nisu održana obećanja koja su mu bila data i što nije dobio igrače koje je želeo ni u junu, ni u januaru.

“Kutrone postaje starter, ali Suso se izgubio”, prikazuje dva različita lica Milana Tutosport. Tinejdžer Rosonera stiče sve veću sigurnost i poverenje Gatuza dok je Suso koji je bio ubedljivo najbolji igrač Milana u prvom delu sezone u krizi.

Piše: Željko Pantelić