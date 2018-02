Dan tragičara u Briselu: Spajić pogodio svoju mrežu, Morioka promašio penal na debiju (VIDEO)

Anderlet je sam sebi bio najveći protivnik u okršaju sa Mehelonom u Briselu. Domaćin je osvojio samo bod protiv fenjeraša (2:2), iako je u 80. minutu imao priliku da sa bele tačke dođe do očekivanog slavlja. Apsolutni tragičar utakmice bio je novajlija Rijota Morioka, koji nije iskoristio udarac sa bele tačke, mada je svoj trenutak za zaborav imao i Uroš Spajić, koji je pogodio sopstvenu mrežu u 22. minutu.

Japanac je pre samo nekoliko dana stigao iz Vasland Beverena za 2.500.000 evra, da će biti veliko pojačanje pokazao je asistencijom Ganvuli u 10. minutu, ukupno 13. u ovoj sezoni, ali onda kada je želeo da bude heroj postao je tragičar.

Mehelen je do 22. minuta vodio sa 2:1. Pre kiksa Spajića, Bureima Bande je poravnjao rezultat, ali je to samo dodatno motivisalo domaćina da što pre vrati stvari na svoje mesto. Delovalo je da će uspeti u tome, pogotovo nakon drugog pogotka Ganvule u 57. minutu. Pola sata igre je bilo više nego dovoljno za potpuni povratak, ali sreća danas nije bila saveznik sastava Hajna Vanhezebruka. Morioka je očajno izveo udarac sa najstrože kazne, mada nije bilo ni logično da to baš on učini, s obzirom da nijedan od dosadašnjih sedam golova u sezoni nije postigao sa kreča.

Anderleht je ostao na ogromnih 11 bodova zaostatka za vodećim Brižom, koji već večeras mogu da prerastu u - 14.

BELGIJA 1 - 25. KOLO:

Petak

Antverpen - Vasland Beveren 1:2 (1:1)

/Ulare 18 - Angban 45+1, Telan 49/

Subota

Lokeren - Standard Lijež 0:3 (0:1)

/Emon 41, Čop 84, Marin 90/

Eupen - Gent 1:1 (1:0)

/Kone 44 - Janga 89/

Sint Trojden - Kortrajk 0:2 (0:1)

/Perbe 22, 60/

Muskron - Genk 0:1 (0:0)

/N'Dongala 83/

Nedelja

Anderleht - Mehelen 2:2 (1:2)

/Ganvula 10, 57 - Bande 15, Spajić 21ag/

18.00: (1,55) Klub Briž (4,00) Šarlroa (6,25)

20.00: (2,20) Zulte Varegem (3,45) Ostende (3,25)

*Kvote su podložne promenama

(FOTO: Screen shot)