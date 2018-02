Džeko o propalom transferu u Čelsi…

Ceo januar je Čelsi bio u lovu na napadača i na kraju doveo Olivijea Žiru. A malo je falilo da umesto Žirua dres Plavaca zaduži Edin Džeko…

Dugo su trajali pokušaji Čelsija da postigne dogovor oko transfera bosnaksog napadača. Iznenađujuće lako je Roma prihvatila ponudu Plavaca od 30.000.000 evra verujući da je napravila pravu pogodbu za igrača koji je ušao u četvrtu deceniju. Ipak, Džeko je pomalo uvređen takvim ponašanjem rimskog kluba odbio selidbu na Stamford Bridž.

Tokom pregovora se spekulisalo da nije zadovoljan ponuđenom dužinom ugovora na 18 meseci u Čelsiju (Žiru je to prihvatio), da nije zadovoljan ponuđenom platom, da mu supruga Amra nije dozvolila da se sele iz Rima u London…

“Istina je da su se pregovori vodili i to je sve što mogu reći o toj temi. Bilo je mnogo spekulacija, neistina pa čak i pomalo smešnih tvrdnji, a meni je zaista laskalo interesovanje Čelsija, kluba koji veoma poštujem i cenim. Međutim, tokom poslednjih nekoliko sedmica je ispričano toliko priča o mom odlasku iz Rome, a ja sam i danas tu. Na kraju svega, srećan sam što ostajem u Romi”, otkrio je Džeko u razgovoru za bosanski Klix.

On otkriva da je život u Rimu bio presudan da odbije transfer…

“Rim je postao moj dom i neizbrisiv deo mog života. Od prvog dana sam u Rimu prihvaćen na nestvaran način i to nikada ne mogu i neću zaboraviti, a za ovaj grad me vežu i neki od najsrećnijih trenutaka u životu. Ovde sam prvi put osetio sreću očinstva kada se rodila moja Una, a u Rimu se rodio i moj sin Dani. Ovaj grad je sada deo mog života i uvek će to biti”.

(FOTO: Action images)