Nakon fudbalera Crvene zvezde Dušana Jovančića, koji je sastavio dobitni plemeniti listić, pa košarkaškog trenera Olivera Popovića danas kao gosta u Humanitarnom tiketu u podne imamo i jednog dobrotvornog kladioca iz sveta rukometa.

Aleksandar Brković će pokušati da postane 144. plemeniti učesnik sa dobitnim dobrotvornim listićem. Kako, saznaćete nakon što pročitate kraću biografiju našeg današnjeg humanitarnog kladioca…

“Trenutno sam angazovan u Rukometnom savezu Izraela na poziciji selektora juniorske reprezentacije. Ovo mi je treća sezona u Izraelu. Zadovoljstvo je obostrano, ali što je najvažnije srećna je i moja porodica. Prvi deo sezone uglavnom provodim sa reprezentacijom u Nemačkoj, jer izraelski Savez ima projekat gde se određena ekipa igrača, svake godine, šalje nekoliko meseci, na usavršavanje u Nemačku. Tamo svakodnevno radimo, igramo utakmice u svom godištu sa mladim timovima iz Bundeslige i obavljamo profesionalnu edukaciju. Reprezentacija koju sam minulog leta vodio na Kontinentalnom šampionatu za igrače do 20 godina je napravila fantastičan uspeh. Čak, istorijski za Izrael. Od sedam utakmica pobedili smo četiri, što je sjajan rezultat, posebno ako se ima u vidu da je Izrael do sada, na prethodnim takmičenjima, ukupno dobio jednu utakmicu. Za jedan gol nam je izmakao plasman na svetsko prvenstvo do 21 godine što bi tek bilo izvanredno”, kaže naš gost.

Aleksandar se pored rukometa bavio fudbalom, košarkom, plivanjem…Rukomet je zavoleo i zbog maestralnog golmana Dejana Perića. Poštuje trenere Seada Hasanefendića, koji je uvek spreman da pomogne, a seća se da mu je Dule Vujošević dao par sjajnih saveta, kad je postao prvi trener RK Partizan. Crno – beli su mu uvek u srcu, ali voli da čuje za dobre rezultate fudbalskih Građevinara. Drži se devize – “Ko ne napreduje – nazaduje”.

Zbog toga i kompanija MOZZART ide napred u nove plemenite podvige…

Po želji gosta plemenito tipovanje započeli smo iz Japana, četvrtfinalni meč kupa, a sastaju se KAŠIMA – KOFU. Urava je poslednja savladala trećeplasiranu Kašimu koja nakon toga nema poraz u pet mečeva. Drugoligaš Kofu igra po sistemu toplo – hladno. Istorija međusobnih okršaja je na strani domaćih, 11:3:6. Najubedljivija pobeda je od 4:0.

“Bez mnogo dilema igram jedinicu na Kašimu”.

U osmini finala srpskog kupa CRVENA ZVEZDA dočekuje BAČKU TOPOLU. Od gostovanja u Liverpulu “crveno – beli” nižu trijumfe uz gol razliku 12:1. Inđija je poslednja savladala današnje goste koji nakon toga imaju sjajnu seriju od 12 mečeva bez poraza. Slavili su i u Čajetini protiv Zlatibora. Rivali se nisu odmeravali, ali favorit je očigledan. Kup nekad može da donese iznenađenje, ali naš gost je siguran.

“Odigraću iz jedan u jedan, sa golovima, četiri plus”.

Aleksandar je poželeo da pređemo u susednu Mađarsku gde VIDEOTON igra sa UJPEŠTOM. Nakon pet kola timovi imaju po 22 boda. Bolju gol razliku imaju domaći koji su na šest mečeva ostali neporaženi i u poslednjem duelu su uknjižili minimalan poraz. Ujpešt na sedam poslednjih okršaja ima samo jedan izgubljeni duel. Tim našeg trenera Marka Nikolića ima bolji skor, 24:7:12 uz najubedljiviju pobedu od 5:1.

“Verujem u Marka Nikolića i njegove pulene, kec”.

U današnjem plemenitom listiću imamo još dva meča sa drugog kontinenta, LA PLATA – SAN MARTIN odnosno INTERNACIONAL – ATLETIKO. U Argentini domaći imaju šest poena više od rivala. La Plata je poražena u svoja dva poslednja okršaja bez datog gola. Istu sudbinu ima i San Martin, porazi, bez datih pogodaka. Istorija je približna 3:3:2.

U Brazilu domaći su ubedljiviji, 14:9:8, a najubedljiviji trijumf je bio od 4:0. Internacional se bori za sam vrh tabele dok je Atletiko dobro plasiran, ali bodovno zaostaje. Botafogo je prekinuo niz od šest pozitivnih rezultata Internacionala. Gosti su neporaženi na poslednja tri meča.

“La Plata i Internacional su favoriti, sigurno dolaze jedinice”, rekao je naš gost kog smo upoznali sa MOZZART – ovim društveno odgovornim poslovanjem.

Humanitarni tiket u podne, koji priređuje kompanija MOZZART, trenutno ima 143 plemenita kladioca sa dobitnim dobrotvornim listićima. Naš 843. poznati gost, proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio je humanitarni tiket za fantastičnih 823.600, 00 dinara. Ivica je dobitak usmerio ka Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti – ZVONČICA.

I da Vas podsetimo na plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000, 00 dinara i više. To su: Andrea Trinkijeri, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović neurohirurg, Duško Nikolić i Ivica Šurjak. Dakle, 25 članova kluba 100.000. Do sad imamo 143 poznate ličnosti sa dobitnim plemenitim tiketima koji su usmerili, a kompanija MOZZART je donirala tačno 10.137. 920, 00 dinara.

Donacije su otišle na preko 70 adresa u Srbiji, a ne smeju se zaboraviti donacije ka Republici Srpskoj.

Veliki eho u javnosti izaziva MOZZART – ova akcija “Sto terena za jednu igru” u kojoj smo obnovili i svečano otvorili tačno 72 košarkaška igrališta. Poslednji renovirani i svečano otvoreni teren poneo je ime legendarnog košarkaša Gorana Grbovića. U Kruševcu, vrpcu je presekao upravo popularni Grbo. Pre toga legendarni košarkaš i aktuelni predsednik KSS – a , Predraga Saša Danilović je bio centralna figura otvaranja 70. košarkaškog terena koji je obnovila kompanija MOZZART i to na Novom Beogradu, u bloku 23. Pre toga je obnovljen i renoviran teren koji je poneo ime takođe velike legende Žarka Paspalja. Žarko je i presekao vrpcu na Zvezdari na 68. obnovljenom košarkaškom igralištu.

Renovirani i svečano otvoreni su tereni i u Banja Luci, to jest, “MOZZART Arena”. Promoteri su bili Žarko Paspalj i rukometaš Ratko Nikolić. Nedavno smo stigli i do Ljubovije. Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je presekao vrpcu na 65. obnovljenom košarkaškom igralištu u “produkciji” kompanije MOZZART. Idemo ka stotom obnovljenom i svečano otvorenom igralištu! Dalje, naša kompanija je generalni sponzor sporta na BU. Mozzart – u je u Rektoratu uručeno priznanje za poseban doprinos razvoju univerzitetskog sporta. Ulaganje u Univerzitetski sport predstavlja direktan doprinos stvaranju novih naraštaja mladih stručnjaka, koji i jesu najveći kapital kompanije MOZZART.

Ponosni smo i na akciju “Novi dresovi za nove šampione” u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Preko 70 klubova je dobilo našu opremu. Jedan od poslednjih je ŽOK “Zaječar”, ali i klubovi iz Republike Srpske iz Novog Grada, Sokoca i Laktaša. Mozzart – ovom opremom ponovili su se KMF Borac iz Čačka, FK Ovčar iz Markovice, Bip, Futog, Električar, Pančevo, Vlasina…

Pomažemo humanitarne fondacije “Podrži život”, “Budi human”, subotičku „Kolevku“, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše… Kada smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS – a, članovi sponzorskog pula ABA lige.

Mozzart je donirao više od 1.000 televizora bolnicama i školama u Srbiji. I čačanska Gimnazija je dobila pet televizora. Za vojne bolnice u Srbiji usmereno je čak 400 televizora… Jedna od velikih donacija otišla je za sport u Vojci Srbije, fantastičnih 100.000 evra. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Veliko iznenađenje je bio Ronaldinjo! Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije!

Važna informacija upravo za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg plemenitog kladioca Aleksandra Brkovića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica “Slađur” - Bijeljina. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 21:10 1422 ARG 1 Gimnasia LP - San Martin ki 1 1,82 Sre 22:30 1513 BRA 1 Internacional - Atletico Mineiro ki 1 1,72 Sre 15:00 2741 SRB K Crvena Zvezda - Backa Topola kmb 1-1&4+ 1,78 Sre 19:00 2804 MAĐ 1 Videoton - Ujpest ki 1 1,90 Sre 11:00 4801 JAPEK Kashima A. - Kofu ki 1 1,80 Ukupna kvota 19,06

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠU: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com