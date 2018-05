Subota je tačno u podne, čas kada su se kazaljke poklopile, tačno u dogovoreno vreme za 702. izdanje MOZZARTOVOG “Humanitarnog tiketa u podne”. Danas se družimo uz štoperske plemenite tipove Nikole Raspopovića, vredne kvote 24,11! Kako je razigrao, odnosno raspisao tiket sa šest ljutih kladilačkih parova nekadašnji Građevinar, ali Meraklija videćemo nešto kasnije, tačnije odmah nakon uvodne priče vođene s našim gostom koji se Mozzart Sportu javio iz daleke Belorusije, gde brižljivo obavlja posao centralnog beka Šahtjora iz Soligorska!

Za njega se svojevremeno, tačnije 2014. godine pisalo kao o Paolu Maldiniju srpskog fudbala, u trenutku kada je Raspopović u superligaški protokol zaveo 100. utakmicu u dresu Rada sa Banjice. Tada je Nikola izjavio kako se vrlo dobro, ali i rado seća prve utakmice protiv Smedereva, te kako je veoma ponosan na boje kluba i dres koji nosi. Uz sve to, naš današnji plemeniti kladilac se ambiciozno opredelio za dalji fudbalski napredak i poželeo da krene putem večitih rivala, ili stazom koja vodi u inostranstvo. Želja mu se ostvarila, pa je poneo dres Gacijantepa, ali i Adane Demispora… Šta danas želi naš internacionalac, koji je nosio i dres Meraklija iz grada na Nišavi, kao i mlade reprezentacije Srbije u uzrastu do 19 godina?

“Želim da pogodim tipove MOZZARTOVOG Humanitarnog tiketa u podne, ali i da osetim ukus naše domaće atmosfere, uključujući i nacionalne specijalitete! Srbija je u mom srcu, i zato me raduje što ste me pozvali, zbog čega svim srcem tipujem za onkološko odeljenje Dečje univerzitetske klinike u Tiršovoj”, rekao je za Mozzart Sport Nikola Raspopović, pa raspalio po tipovanjima. Pre nego što je krenuo istragu po MOZZART listi kratko nas je opomenuo:

”Obavimo misiju pa ćaskajmo! Nema priče dok sudija ne odsvira tri zvižduka, u ovom slučaju dok se tiket ne odigra”…

Poslušajmo ga, i podržimo Nikolin savet. Igrajmo s njim…

Naš gost iz daleke Belorusije uz omiljeni espreso, za prvi par odabrao je susret Čempionšipa, u režiji MIDLZBROA i ASTON VILE. Domaći će u prvoj polufinalnoj utakmici, nakon GG4+ remija sa Ipsvičom pokušati da se suprostave Aston Vili koja je na poslednjem susretu izgubila s minimalcem od Milvola. U istoriji međusobnih viđanja ovoga para stoji da je Aston Vila bila pobednik poslednjeg susreta s kraja prošle godine, ali i da su se njihove poslednje tri utakmice završile sa 0-2 gola.

“Igram na Midlzbro, tačnije na konačnu pobedu domaćina, smatrajući da je realan kec dovoljan za štikliranje kvote 2,40”, kaže Nikola, pa kreće dalje.

Sledeći susret, dolazi nam sa francuskih terena. NICA i KAEN sastaju se u 37. kolu, uz interesantan podatak u kome stoji da su se oba njihova susreta u kalendarskoj 2017. završila s X ishodima, uz prolaznu GG igru. Ni jedan, ni drugi tim ne beleži dobre rezultate u poslednjem periodu, a kladilački je korisno znati da su večerašnji rivali u nizu od pet poslednjih utakmica, po četiri puta igrali sa GG ishodima, u slučaju Nice, tri puta sa 0-2 gola.

“Kaen je raspucaniji, a ni Nica neće beskonačno moći da škrtari s golovima. Očekujem da na utakmici bude najmanje tri gola”, zaključio je naš gost.

Ostajemo na francuskom fudbalskom bojištu uz utakmicu MONAKO – SENT ETJEN. Domaćin je omanuo protiv PSŽ-a, zabeleživši ogroman poraz od 7:1, a zatim kapitulirao i protiv Gengana sa 3:1. Nakon toga usledio je X protiv Amijena, i konačno pobeda protiv Kaena. Sent Etjen je poražen u prošlom kolu od Bordoa sa 1:3, a od Monaka je krajem prošle godine izgubio sa čak 0:4.

“Biram kec na Monako”, kaže naš gost, i prelazi na sledeću stranicu MOZZART parova za subotu.

U Seriji A, sastaju se BENEVENTO i ĐENOVA. Domaćin je suvereni fenjeraš sa samo jednom pobedom na proteklih pet utakmica, dok Đenovu potresa kriza nakon utakmica izgubljenih od Atalante i Fjorentine. Poslednji međusobni okršaj, dobila je Đenova, kada je krajem decembra prošle godine na svom stadionu slavila sa 1:0.

“Neka i ovde bude 3+… Realno, Đenova je sposobnija, a i nalazi se i u seriji, po golovima veoma produktivnih utakmica”.

Nikola Raspopović, glazuru na svoj “Humanitarni tiket u podne”, stavlja na utakmicama Bundeslige, i Primere. Prvo se latio susreta HERTA – RB LAJPCIG, o kome uoči tipovanja valja znati da gostujućim fudbalerima u startu nedostaje čak pet prvotimaca, izbačenih iz stroja zbog povreda. Lajpcig je na proteklih pet utakmica slavio jedino u poslednjem kolu kada je savladao Volfsburg sa 4:1. Herta je dobila poslednju partiju protiv Lajpciga, pri konačnih 2:3.

“Red Bulovi momci su veliki borci, pa se nadam dvojci na ovom paru, pošto svakako neće dozvoliti da ih Herta dva puta zaredom ispraća kao poražen tim”, tvrdi Raspopović.

Naš gost je za kraj odabrao, po njemu najslađu, a po kvalitetu jednu od najjačih liga na svetu. SOSIJEDAD – LEGANES, meč je para koji po tradiciji pune tri godine igra u 0-2 maniru. Poslednja međusobna utakmica, pripala je Leganesu, kada je u januarskom 18. kolu Primere zabeležen rezultat 1:1.

“Tiket finiširam kecom na Real Sosijedad”, zaključio je Nikola Raspopović, i poručio da mu je izuzetno drago što se nalazi u prilici da dobrom voljom pomogne onima kojima je svaki vid podrške neophodan.

“Pratim plemenite akcije vaše kompanije, i izuzetno mi je zadovoljstvo što domaće spotske sredine dobijaju podršku kakvu im vi nudite. Tu mislim na akcije rekonstrukcije terena, odnosno na deljenje dresova malim klubovima. Takvim potezima omladina se sklanja s ulice, što je najbitnije, jer se sportom treba baviti ne isključivo vrhunskih rezultata, već zdravog tela i zdravog duha radi! Pozdravljam moj Beograd i Srbiju”, rekao je za Mozzart Sport Nikola Raspopović, štoper Šahtjora iz Soligorska u ulozi plemenitog kladioca “Humanitarnog tiketa u podne”.

Umesto fusnote, za kladioce širokog srca, i sve one koji podržavaju naše akcije spomenimo i da smo zašli u mnoge sportske sredine naših gradova u akciji “100 terena za jednu igru”, i da nastavljamo dalje. Zašto da ne, predložite nam i vi vaš lokalni tren, jer MOZZART je uvek tamo gde ste vi. To najbolje znaju timovi koji su dobili sportsku opremu u akciji “Novi dresovi za nove šampione”, koja se nesmanjenim intezitetom nastavlja i budućem periodu.

Naredna akcija je donacija televizora. Oko 1.000 aparata donirano je bolnicama i školama, poslednjih 400 je usmereno za VMA i ostale vojne zdravstvene ustanove u Srbiji. Postali smo i generalni sponzori studentskog sporta na BU, što je takođe izazvalo pozitivne reakcije, posebno među beogradskim studentima, sportistima…

Tako to ide, uz šta pre definitivnog zaključenja današnjeg, 702. izdanja, među kladiocima izuzetno popularne rubrike, koristimo priliku da se zahvalimo svima koji nas prate, i da svim našim budućim gostima poželimo što bolje v

Važna informacija za Republiku Srpsku:

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Nikole Raspopovića, dobitak će biti doniran i za Udruženje Mozak prijateljstva - Obrok ljubavi u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 18:15 2115 EN2PF Middlesbrou. - Aston Villa ki 1 2,55 Sub 21:00 5013 FRA 1 Monaco - Saint-Etienne ki 1 1,75 Sub 21:00 5022 FRA 1 Nice - Caen ug 3+ 1,70 Sub 18:00 1010 ITA 1 Benevento - Genoa ug 3+ 1,45 Sub 16:15 4016 ŠPA 1 Sociedad - Leganes ki 1 1,38 Sub 15:30 3011 NEM 1 Hertha - RB Leipzig ki 2 1,75 Ukupna kvota 26,57

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN