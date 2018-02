Konte odjavio Italiju, ostaje u Čelsiju do kraja ugovora!

Antonio Konte ostaje u Čelsiju do kraja ugovora, uprkos svim nesuglasicama sa klupskim direktorima po pitanju vođenja transfer politike.

Italijan je tokom današnje konferencije za štampu potvrdio da ne namera da razgovara sa Alesandrom Kostakurtom, inače visokim funkcionerom Fudbalskog saveza Italije, o prelasku na klupu Azura. Kostakurta je nedavno poručio da planira da doputuje u London kako bi sa Konteom razgovarao o povratku na Čizmu i to na kormilo nacionalnog tima.

„Nemam u planu da razgovaram sa Kostakurtom. To iskreno govorim, nema ništa. Kostakurta mi je prijatelj i igrali smo zajedno za reprezentaciju 1994. godine. Možda je zaboravio da imam još 18 meseci ugovora sa Čelsijem i moja namera i želja je da ispoštujem ugovor do kraja“, rekao je Konte.

Italijan se poslednjih sedmica nalazi pod ogromnim pritiskom javnosti, pošto je Čelsi pobedio u samo jednoj utakmici ove godine. Plavci su, takođe, ispali od Arsenala u Liga kupu.

Ostrvski mediji danima unazad spekulišu da je Čelsi već spremio Konteovu zamenu u liku Luisa Enrikea.

Konte od dolaska na Stamford Bridž ima velikih problema sa direktorima i bliskim saradnicima Romana Abramoviča, koji su mu se mešali u posao u svakom prelaznom roku i dovodili, odnosno prodavali igrače mahom bez njegove saglasnosti.

(FOTO: Action Images)