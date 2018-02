KRAJ: Partizan - Ermis 4:0, majstorija Đorđa Jovanovića! (VIDEO)

PARTIZAN - ERMIS 4:0 (1:0)

/Suma 19, Đerlek 54, Đilas 76, Đ. Jovanović 90/

PARTIZAN: Stojković - Cucin, Nemanja G. Miletić, Nemanja R. Miletić (od 46. Marković), Urošević (od 46. Bošnjak) - Radin (od 59. Pantić), Zdjelar (od 46. Ilić) - Suma (od 63. S. Jovanović), Tavamba (od 46. Đilas), Đerlek - Ožegović (od 46. Đ. Jovanović).

Na klupi: Trnić, Marković, Bošnjak, Ilić, Pantić, Đ. Jovanović, S. Jovanović, Đilas.

Trener: Miroslav Đukić.

ERMIS: Panagi (od 86. Colakis), Damčevski (od 73. Sabas), Pasltis, Kezos, Cumon, Kontantinou, Dos Santos, Teodoru, Pim (od 59. Martinjuk), Punas, Monteiro.

Na klupi: Colakis, Saba, Litras, Martinjuk, Emehara, Zaharija, Artabe.

Trener: Kostas Kajafas.

(IZVEŠTAJ UTAKMICE)

KRAJ UTAKMICE!!!

90. minut - GOOOOOOOOL! Auuuu, fantastičan pogodak Đorđa Jovanovića za prelep kraj utakmice. Nije ga slušala lopta u nekoliko prethodnih navrata, ali ovaj gol će mu svakako napumpati samopouzdanje! Bio je to lob u stilu najvećih fudbalskih majstora! Ne treba previše opisivati, uskoro ćete videti snimak.

89. minut - Umalo gol! I to supertalentovanog Svetozara Markovića na Đerlekov centaršut. Šteta što ova kombinacija nije prošla, jer bi to bio vredan poklon za obojicu mladih momaka i sve što rade tokom priprema na Kipru.

88. minut - Opet Đorđe Jovanović i opet ništa! Nova njegova stopostotna šansa, pucao je sa suprotne strane ovog puta, ali je lopta išla direktno u golmana Colakisa. Eto, šta ti je neiskustvo...

86. minut - Promena na golu Ermisa. Colakis je u igri, izašao je Panagis. Na drugoj strani Stojković je mogao da odmori u drugom poluvremenu, jer lopta je retko prolazila na polovinu crno-belih, a još ređe dolazila blizu iskusnog čuvara.

83. minut - Umalo da to bude 4:0! Fantastično je Danilo Pantić predriblao dvojicu protivničkih fudbalera na levom boku, uputio opasan centaršut u prostor, ali sreća neće da pogleda Đorđa Jovanovića. Lopta mu je prošla tik pored noge, a izostala je reakcija Ermisove odbrane.

76. minut - GOOOOOL! E, sada nema greške! Identičnna, praktično preslikana akcija kao malopređašnja, s tim da Đilas trese mrežu. Istu je loptu poslao Đerlek Jovanoviću u prazan prostor, samo je mladi napadač ovog puta odlučio da se revanšira starijem kolegi i lepo ga je uposlio. Mreža se opet zatresla.

74. minut - Velika šansa Partizana! Ali, mladog Đorđa Jovanovića ponela je situacija i želja da se dokaže, pa je bio sebičan. Fantastičnu lotpu u prazan prostor poslao je Armin Đerlek, Jovanović je dobro izbegao ofsajd zamku, ali je pucao direktno u Panagija, iako su mu kroz sredinu utrčavao Đilas.

69. minut - Kakav potez Ermisovog veziste Punasa. Đilas je dobio loptu na sredini terena i otvorio mu se prazan prostor ispred. Krenuo je napred, ali ga je Punas zaustavio tako što ga je s leđa zagrlio s obe ruke. Sudija je odmah pokazao žuti karton.

67. minut - Svetozar Marković u maniru Nikole Milenkovića komanduje Partizanovim kaznenim prostorom. Talentovani štoper ozbiljno se nameće Miroslavu Đukiću igrama na Kipru.

63. minut - Nove izmene. Mladi Strahinja Jovanović menja Sumu. U igri je i Savas Litras kod Ermisa.

63. minut - Čini se da je Ermisovim fudbalerima potpuno opao entuzijazam u ovim trenucima, jer Partizan konstantno drži loptu u nogama i steže obruč oko kaznenog prostora rivala.

59. minut - Izmene na obe strane. Kod crno-belih sa terena je izašao Milan Radin, a na terenu je tek oporavljeni Danilo Pantić. Kod Ermisa Jaroslav Martinjuk je zamenio Pima.

59. minut - Jako bitan gol za Partizan i samopouzdanje njegovih igrača. Ritam je malo opao, ali Partizan sada ima potpunu kontrolu lopte.

54. minut - GOOOOOL! Armin Đerlek je strelac! Odlično je Partizan odgovorio na početnu ofanzivu Ermisa. Kreator akcije bio je Suma, koji je odlično pronašao Nemanju G. Miletića. Ovaj je odlično protrčao po levom boku, ušao u kazneni prostor i direktno pucao u Panagija. Lopta se odbila pravo na nogu supertalentovanom Đerleku koji je bio bez greške. Potvrda dobre role zasad.

52. minut - Vidi se da ovaj, znatno mlađi sastav nije igrao zajedno, pa je Ermis preuzeo inicijativu u poslednjim minutima.

49. minut - Kako smo konstatovali i u prvom delu, Suma je ozbiljno naoštren da pokaže koliko vredi. Ima ga dosta u oba polja igre i stalno se vraća da pomogne saigračima u odbrani.

46. minut - Kako možemo da vidimo Miroslav Đukić je već na poluvremenu napravio nekoliko izmena. Sa terena su izašli Nemanja R. Miletić, Urošević, Zdjelar, Tavamba i Ožegović, a u igri su talentovani Svetozar Marković, Đilas, Bošnjak, Đorđe Jovanović i kapiten Saša Ilić. Nemanja G. Miletić je prešao na levog beka, što mu je prirodna pozicija, a štoperi su mladi Bošnjak i Marković.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA!

Crno-beli zasluženo vode protiv osmoplasiranog tima kiparskog šampionata. Ali, činjenica je da je Partizan mogao da skroji još neku akciju više... Svakako, nije bilo loše, mada je i Ermis imao svojih napada. Moraće dosta da se radi na komunikaciji defanzivne linije.

43. minut - Pokušao je Ermis da organizuje mirniju akciju u finišu prvog dela, ali je Zdjelar presekao dodavanje i uposlio Sumu, koji je onda otvorio akciju na levoj strani. Ali, bez opasnijeg finiša.

41. minut - Ponovo je Đerlek bio umešan u akciju Partizana, ali je izvukao oštriji start Pima. Partizan, ipak, gubi loptu brzo.

38. minut - Lopta sve češće ide u kazneni prostor Ermisa, ali fali završni dodir kako bi se mreža ponovo zatresla. Tavamba vreba, ali trenutno bezuspešno. Na trenutke deluje kao da je Ožegović nešto defanzivniji i da više radi posao u veznom redu, odnosno da je Tavamba najistureniji. Ali, samo na trenutke.

36. minut - Vredi pomenuti da Saša Zdjelar zasad igra vrlo dobro. Ne treba zaboraviti da je odradio tek nekoliko treninga sa novim saigračima, ali vidi se da je iz Grčke poneo veliko iskustvo, iako nije igrao mnogo. Pohvale i na račun talentovanog Armina Đerleka, koji se dosta bori i vrlo je srčan od početka meča. Imao je pre nekoliko trenutaka jedno opasno ubacivanje s desne strane. Ali, Panagi je dobro reagovao.

34. minut - Postalo je sada malo vatreno na terenu. Dosta fizičkih duela, kontakta. Kao da se radi o takmičarskoj utakmici. Ima dosta žara, ali još čekamo da vidimo neku pravu opasnost.

29. minut - Oštar start Dos Santosa na mladom Cucinu, na tačno 20 metara od gola Ermisa, tačno ispred tačke gde se spajaju linije kaznenog prostora desno. Portugalac se izvinjava talentovanom desnom beku crno-belih. Urošević uzima loptu, ali puca direktno u Panagija.

26. minut - Nova šansa Ermisa, ali bez veće opasnosti za Stojkovića. Iskusni Dos Santos otvorio je sebi prostor po sredini, onda uputio udarac sa nešto više od 25 metara, ali je lopta otišla iznad prečke. Pojačava se tempo na obe strane, sve konkretniji igrači oba tima.

23. minut - Imao je Ermis slobodan udarac sa nekih 25 metara od gola malo levo iskosa, ali je Monteiro pucao direktno u živi zid. Usledila je brza kontra crno-belih, Tavamba je izvršio jak pritisak na Panagiju, ali se golman Kiprana nekako snašao i uspeo je da izbaci loptu u aut. Nešto veći pritisak srpskog šampiona u ovim trenucima.

20. minut - Žuta karta za Cumona i to zbog oštrog starta na Stojkoviću. Cumon je bio u kontaktu sa Nemanjom R. Miletićem u Partizanovom kaznenom prostoru, a štoper crno-belih je pokušao da svojim telom omogući Stojkoviću da lakše stigne lopte. Cumon je pružio nogu i kramponima zakačio Stojkovića po levoj potkolenici. Iskusni golman vidno ljut.

19. minut - GOOOOOL! Suma kao iz snajpera! U gornji levi ugao, Panagi je bio nemoćan. Izgleda da su kritike Miroslava Đukića urodile plodom, Suma deluje vrlo motivisano da se dokaže.

18. minut - Evo prilike da Partizan stigne do gola. Ožegović je nepropisno zaustavljena nekih 17-18 metara od gola, po sredini posle oštrog starta Pasiltisa. Suma uzima loptu pod svoje, nema Zorana Tošića...

16. minut - Velika šansa za Ermis! Velika uspavanost Partizanove odbrane, koju je Cumon zamalo kaznio. Utrčao je u prazan prostor, iza leđa Partizanovih defanzivaca i našao se u gotovo idealnoj poziciji. Probao je da plasira loptu pored Stojkovića, ali je najbolji srpski golman još jednom dokazao zašto mu nema ravnom u ovom trenutku.

14. minut - Beležimo prvu ozbiljniju akciju Ermisa. Sve je počelo jednom dugom loptom Kiprana, koju je uklazavanjem pokušao da ispuca Nemanja R. Miletić. Umesto toga lopta se odbila od Dos Santosa prema Stojkovićevom golu. Ali, Dos Santos puca jako loše...

12. minut - Preambiciozan Nemanja G. Miletić, koji je okušao svoju sreću sa preko 35 metara od gola Panagija. Lopta je otišla nebom pod oblake.

10. minut - Ništa, ništa i onda umalo velika greška Vladimira Stojkovića. Bila je to rutinska situacija, Nemanja G. Miletić je sa desnog boka vratio loptu Stojkoviću, a on je želeo da je prosledi drugom Miletiću na levu stranu. I poslao je slabu loptu, koju je umalo da Dos Santos kazni to pogotkom.

9. minut - Zasad ni jedni, ni drugi ne uspevaju da zadrže loptu u posedu duži vremenski period. Velika je gužva na sredini terena, a dosta grešaka prave igrači na obe strane.

6. minut - Interesantna je odluka trenera Miroslava Đukića da Nemanju G. Miletića na mesto štopera odmah uz svog imenjaka i prezimenjaka. Naravno, ovakav potez je rezultat povrede Bojana Ostojića, koji je završio pripreme na Kipru.

5. minut - Zasad je na terenu prilično mirno, ne dešava se ništa vredno pomena. Partizan, jasnije, ima veći posed lopte, ali zasad se najviše igra na polovini terena.

UTAKMICA JE POČELA!!!

Prvi napad ima Ermis.

Početak utakmice kasni zbog prijateljskog gesta čelnika dva kluba, koji su međusobno razmenili dresove. Ovako nešto se dosad retko viđalo... U međuvremenu su igrači dva tima napravili zajedničku fotografiju kojom je ovekovečen susret Partizana i Ermisa. Takođe, predstavnici dva kluba su držali i manje govore uoči početka utakmice.

Dobar dan poštovani čitaoci MOZZART Sporta i dobro došli u direktni tekstualni prenos treće utakmice Partizana sa priprema na Kipru. Protivnik će biti kiparski Ermis.