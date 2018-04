Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1137-6790845-1595 Vreme: 10.04.2018 09:56:44 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre 15:30 2722 Indjija Jagodina 3:1 (2:0) kmb 1-1&4+ 3.8 Fiks sre 15:30 2728 Temnic Metalac 1:0 (0:0) pk X-1 8.5 Fiks sre 15:30 2726 Sloboda CSK Pivara 5:1 (3:0) kmb 1-1&2+ 3.5 Fiks sre 15:30 2721 Bezanija Backa Topola 2:1 (0:1) kmb X-1&0-2 7 Fiks sre 15:30 2725 Radnicki Pir. Buducnost D. 0:0 (0:0) kmb X-X&0-2 5 Fiks sre 15:30 2723 Proleter N.S. Dinamo V. 3:0 (2:0) kmb 1-1&2+ 3.25 Fiks Uplata: 200.00 RSD Ukupni koeficijent: 12859.44 Potencijalni dobitak: 2880514.00 RSD

Dobitak od skoro TRI MILIONA DINARA do kojeg je MOZZARTOV kladilac pokušao da dođe igrajući isključivo na Srbiju 2 pao je u vodu samo zbog jednog gola. Postigao ga je igrač TSC-a iz Bačke Topole Vladimir Branković, i to samo dva minuta pre isteka prvog poluvremena!

Ovaj igrač je, naime, na Bežanija - Bačka tipovao X-1&0-2, odnosno da će na poluvremenu biti nerešeno, da će na kraju pobediti Bežanija, i da neće biti postignuta više od dva gola. Na kraju je pogodio samo konačni ishod, a Brankovićev pogodak oborio je preostale dve prognoze u ovom tipu. Na odmor se otišlo vođstvom gostiju, a kako je Bežanija u nastavku tresla mrežu dva puta, taj njegov gol je uticao i da utakmica „izađe“ iz 0-2...

Kakva šteta. Bio bi to sigurno najbolji tiket ikad odigran na mečeve drugog ranga takmičenja u Srbiji. Jer ovaj kladilac je pogodio X-1 na Temnić - Metalac s kvotom 8,50, zatim 1-1&2+ na Proleter Novi Sad - DInamo Vranje, pa X-X&0-2 na Radnički Pirot - Budućnost Dobanovci, a uhvatio je i 4+ (što se u ovoj ligi jako retko događa) na Inđija - Jagodina, gde je uz to tipovao i iz keca u kec. Zaista maestralna prognoza!

Na uloženih 200 dinara s kvotom 12.859 potencijalni dobitak iznosio je 2.880.514 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 308.626 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 20.000 dinara.