Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1747-1818943-1607 Vreme: 23.05.2018 10:14:50 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre 20:30 1183 Reggiana Juve Stabia 1:1 (0:0) kmb 1X&gg 2.6 Fiks sre 20:30 1181 Alessandria Feralpisalo 1:3 (0:2) tgg gg3+ 2.45 Fiks sre 19:00 5403 Hacken AIK 1:1 (1:0) kmb X2&gg 2.45 Fiks sre 19:00 5430 Orgryte Varnamo 4:0 (1:0) dp 1-1 3.45 Fiks sre 18:30 5807 Flora Levadia Tallinn 2:2 (1:1) ki X 3.25 Fiks sre 19:30 3801 Platinum Stars Jomo Cosmos 0:0 (0:0) ug 0-1 2.6 Fiks sre 15:00 4245 Atyrau Tobol Kostanay 2:1 (1:0) ug 0-1 2.45 Fiks sre 19:00 4201 Zimbru Milsami Ursidos 0:0 (0:0) ug 0-1 2.8 Fiks sre 16:30 3728 Young Sports Stade Renard 0:0 (0:0) ug 0-1 2.3 Fiks Uplata: 375.00 RSD Ukupni koeficijent: 7178.49 Potencijalni dobitak: 3230321.78 RSD

Bilo je raznih tipova na ovom tiketu, ali se MOZZARTOV kladilac s Novog Beograda najviše oslanjao na igru 0-1 gol. Koristio ju je na četiri meča, i tri puta pogodio, uz još pet pogodaka na utakmicama na kojima je koristio druge tipove.

Prevarili su ga Kazahstanci. Očekivalo se da na meču Atirau - Tobol ne bude mnogo golova, a suprotno očekivanjima, ovaj duel „otišao“ je u 3+, pošto je na kraju bilo 2:1. Za to je najzaslužniji fudbaler domaćih Igor Zenikovič koji se dva puta upisao u strelce.

Na uloženih 375 dinara s kvotom 7.178 potencijalni dobitak iznosio je 3.230.321 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 538.387 dinara, odnosno 20% na devet odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučau vrlo lepij 37.500 dinara.