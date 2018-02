LUDI TIKET (-), četvrtak, 4.109.362 dinara: Jutarnja mučnina

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1842-5550710-1577 Vreme: 07.02.2018 17:17:51 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre 18:30 1614 Utrecht Sparta 1:0 (0:0) ki 1 1.6 Fiks sre 18:30 1615 Twente AZ Alkmaar 0:4 (0:1) ki 2 1.8 Fiks sre 18:30 3063 Eintr.Frankfurt Mainz 3:0 (1:0) ki 1 2 Fiks sre 18:30 5017 Metz Caen 1:1 (0:0) ki X 3.15 Fiks sre 19:00 3161 Mannheim St.Kickers 3:0 (2:0) ki 1 1.42 Fiks sre 20:45 3064 Schalke Wolfsburg 1:0 (1:0) ki 1 1.7 Fiks sre 21:15 4161 Porto Sporting 1:0 (0:0) ki 1 1.65 Fiks sre 21:30 4064 Sevilla Leganes 2:0 (1:0) ki 1 1.55 Fiks čet 04:00 1737 Puebla Cruz Azul 0:2 (0:0) ki X 2.9 Fiks Uplata: 11000.00 RSD Ukupni koeficijent: 324.85 Potencijalni dobitak: 4109362.64 RSD

Ako je nešto dobro za MOZZARTOVOG kladioca iz Petrovca na Mlavi, to je činjenica da je imao nekoliko sati da „brani“ ovaj strašan tiket. On je, naime, u sredu nešto posle 23.00, zaokružio osam parova i ostao mu je samo jedan koji je čekao za isplatu od preko četiri miliona dinara!

Taj meč počinjao je u 04.00 u Meksiku, gde su se sastali Puebla i Kruz Azul. On je gađao iks s kvotom 2,90, i sve je išlo kako treba negde do sredine drugog poluvremena. Tada su gosti izveli blickrug i za samo nekoliko minuta postigli dva pogotka. Taj rezultat, 0:2, ostao je na snazi do kraja meča.

A pre meča u Meksiku, sjajan učinak: pogođeno je šest kečeva, jedna dvojka i iks na Mec - Kaen s kvotom 3,15.

Na uloženih 11.000 dinara s kvotom 324,85 potencijalni dobitak iznosio je 4.109.362 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 536.012 dinara, odnosno 15% na devet odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 112 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je pet puta veću sumu od uložene, u ovom slučaju 55.000 dinara!