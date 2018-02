LUDI TIKET, četvrtak, 77.681 dinar: Taman koliko treba!

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1036-3200238-1575 Vreme: 31.01.2018 10:32:33 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre 20:00 4107 Chaves Setubal 2:2 (1:1) 1ug 2+ 3 Fiks sre 20:00 4106 Boavista Maritimo 2:1 (1:1) 1ug 2+ 3.8 Fiks sre 20:45 1643 Feyenoord PSV 2:0 (2:0) 1ug 2+ 2.4 Fiks sre 20:45 1842 Standard Club Brugge 4:1 (2:0) 1ug 2+ 2.9 Fiks sre 21:05 5052 Monaco Montpellier 2:0 (2:0) 1ug 2+ 3.05 Fiks Uplata: 300.00 RSD Ukupni koeficijent: 242 Potencijalni dobitak: 77681.74 RSD

Ni manje, ni više - taman koliko treba.

MOZZARTOVOM kladiocu iz Smedereva se u sredu uveče sve poklopilo - na pet utakmica tipovao je 2+ u prvom poluvremenu, a na svih pet u prvih 45 minuta palo je tačno po dva gola!

Neverovatna preciznost, ili neverovatna sreća, nije toliko ni bitno - ono što jeste bitno je da je na kraju Smederevac zaokružio sve tipove na tiketu.

Na 300 uloženih dinara s kvotom 242 dobitak iznosi 77.681 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 5.081 dinar, odnosno 7% na pet odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!