Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1536-4057988-1601 Vreme: 01.05.2018 19:40:34 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 20:45 6405 Real Madrid Bayern 2:2 (1:1) pk 1-X 13 Fiks sre 20:45 6406 Roma Liverpool 4:2 (1:2) tr 4:2 38 Fiks čet 21:05 6501 Salzburg Olympique Marseille 2:0 (0:0) tr 2:0 11 Fiks čet 21:05 6502 Atl.Madrid Arsenal 1:0 (1:0) ds 12 1.3 Fiks Uplata: 1700.00 RSD Ukupni koeficijent: 7064.2 Potencijalni dobitak: 12009140.00 RSD

Do 100.000 evra sa samo četiri para - to je bila taktika MOZZARTOVOG kladioca iz Beograda, a na kraju ga je samo jedan gol sprečio da mu plan uspe!

On je, naime, u utorak uplatio tiket isključivo s parovima iz Lige šampiona i Lige Evrope. Na Roma - Liverpul gađao je tačan rezultat 4:2, i tu mu je prošla kvota 38! Na Salcburg - Marselj takođe je prognozirao i pogodio tačan rezultat - 2:0, kvota 11. A na Atletiko - Arsenal gađao je duplu šansu 12, ondosno tipovao je da meč neće biti završen nerešenim rezultatom i tu mu je prošla kvota 1,30.

Ovakav razvoj situacije pokazao je koliko ga je skupo koštao gol Džošue Kimiha na prvom meču na tiketu, u utorak. On je, naime, na Real - Bajern gađao prelaz iz keca u iks. Nerešen rezultat je na kraju došao, ali na poluvremenu je takođe dođao iks - i to zahvaljujući Kimihu koji je već u 3. minutu doveo Bajern u vođstvo. Benzema je brzo izjednačio, ali domaćin do 45. minuta nije došao u vođstvo. Istina, da nije Kimih dao taj gol, možda Bajern u nastavku ne bi ni stigao do konačnog remija, ali bi postojala nada...

Na uloženih 1.700 dinara s kvotom 7.064 potencijalni dobitak iznosio je fantastičnih 12.009.140 dinara!

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 543 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 17.000 dinara.