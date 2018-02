LUDI TIKET (-), petak, 152.429 dinara: Tiket zaleđen na Islandu

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1266-5106970-1575 Vreme: 01.02.2018 21:23:23 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 21:30 4062 Barcelona Valencia 1:0 (0:0) ug 0-3 2.34 Fiks čet 22:00 8650 KR Reykjavik Fylkir 0:1 (0:0) pk X-1 4.6 Fiks čet 22:15 1563 URT Parana 1:1 (1:0) pk 1-X 14 Fiks čet 23:00 1523 Ceara CE Uniclinic CE 2:0 (1:0) ug 0-2 2.55 Fiks čet 23:00 1565 CRB Confianca 3:1 (0:0) ki 1 1.55 Fiks čet 23:00 8517 Cavalier Montego Bay 0:0 (0:0) ug 0-2 1.41 Fiks čet 23:15 6476 D.Tachira Santa Fe 2:3 (2:2) pk X-2 5.5 Fiks Uplata: 30.00 RSD Ukupni koeficijent: 4619.08 Potencijalni dobitak: 152429.61 RSD

Mnogi su se nadali goleadi na Barselona - Valensija, a MOZZARTOV kladilac iz Sremčice odigrao je 0-3 gola s kvotom 2,34 i zaokružio taj par. Pogodio je još neke sjajne kvote, poput 5,50 na prelaz X-2 na Deportivo Tahira - Santa Fe, kao i 1-X s kvotom 14 na URT - Parana...

Bio je vrlo blizu sjajnog dobitka, ali su ga izdali severenjaci, tačnije Islanđani. Tamo je odigran meč Rejkjavik - Filkir, a on je gađao prelaz X-1 s kvotom 4,60. I dobro mu je išlo, s obzirom na to da je prvom poluvreme završeno rezultatom 0:0. Nastavak je, međutim, doneo razočaranje - umesto domaćina, jedini gol na meču postigao je gost.

Na uloženih 30 dinara s kvotom 4.619 potencijalni dobitak iznosio je 152.429 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 13.857 dinara, odnosno 10% na sedam odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: s obzirom na to da je na tiketu promašen jedan par, a da je ukupna pogođena kvota iznosila 1.004, dakle više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 3.000 dinara.