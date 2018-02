LUDI TIKET, petak, 194.670 dinara: Novosadski Nostradamus

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1108-9531590-1575 Vreme: 01.02.2018 10:55:13 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 11:00 6859 Tatran Presov Lok.Kosice 1:1 (0:0) tr 1:1 8 Fiks čet 12:00 3701 Gostaresh Siah Jamegan 0:0 (0:0) tr 0:0 6.25 Fiks čet 12:30 3702 Naft Tehran Peykan 1:1 (0:1) tr 1:1 6 Fiks čet 14:30 6866 Strommen Stabaek 2:1 (1:0) tr 2:1 10.5 Fiks Uplata: 60.00 RSD Ukupni koeficijent: 3150 Potencijalni dobitak: 194670.00 RSD

Nije čest slučaj, ali se dešava, i desilo se MOZZARTOVOM kladiocu iz Novog Sada u četvrtak - pogodio je četiri tačna rezultata na jednom tiketu, u istom danu!

On je odabrao četiri para, jednom gađao 0:0, dvaput 1:1 i jednom 2:1. Uspešan je bio na mečevima iranskog šampionata Gostareš - Sijan (0:0) i Naft - Pejkan (1:1), ali ono što posebno zadivljuje jeste njegov učinak na druga dva para. Naime, u pitanju su bili prijateljski, pripremni mečevi Tatran Prešov - Lokomotiva Košice i Stromen - Stabek, a poznato je da na takvim utakmicama treneri često kombinuju, pa je teško prognozirati konačan ishod, a kamoli tačan rezultat. Međutim, ovom igraču iz Novog Sada to nije bio problem - u Slovačkoj je pogodio da će biti 1:1, a u Norveškoj 2:1, a upravo na taj rezultat bila i najveća kvota - 10,5!

Na uloženih 60 dinara s kvotom 3.150 dobitak iznosi 194.670 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 5.670 dinara, odnosno 3% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!