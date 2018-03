Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1223-9502769-1589 Vreme: 22.03.2018 11:24:43 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 14:00 4351 Ska Rostov Alania 1:0 (1:0) ki 1 2.1 Fiks čet 15:30 3728 New Star Bamboutos 2:1 (1:1) ki X 2.65 Fiks čet 18:00 6626 Malta Luxembourg 0:1 (0:0) ki 2 2.5 Fiks čet 20:45 2316 Shaw Lane Aquaforce Grantham 0:2 (0:0) ki 2 3 Fiks čet 20:45 2327 Buxton Ashton 1:0 (1:0) ki 1 2.5 Fiks čet 18:00 6625 Faroe I. Latvia 1:1 (1:0) ki X 2.8 Fiks Uplata: 1000.00 RSD Ukupni koeficijent: 292.16 Potencijalni dobitak: 306770.63 RSD

Penal u kamerunskom gradu Duala, na meču Nju Star - Bambutos, razočarao je Vrbašanina, koji je u džepu imao tiket vredan preko 300.000 dinara. Na pomenutoj utakmici u Kamerunu on je tipovao iks, a do 75. minuta bilo je 1:1. U tom trenutku dosuđen je jedanaesterac za domaće, koji je uspešno realizovao, i ovaj tip je pao, s obzirom na to da je do kraja ostalo 2:1.

A sjajno je tipovao MOZZARTOV kladilac iz Vrbasa, pogodivši iks na Farska Ostrva - Letonija, dvojku na Malta - Luksemburg, a proslavio se u engleskoj sedmoj ligi, gde je s veoma visokim kvotama pogodio da će pobediti Bakston i Grantam.

Na uloženih 1.000 dinara s kvotom 292,16 potencijani dobitak iznosio je 306.770 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 14.610 dinara, odnosno 5% na šest odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 110 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je PET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.