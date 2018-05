Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1970-1584850-1601 Vreme: 03.05.2018 09:52:08 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 18:45 3214 Luneburger Hansa Drochtersen 2:1 (1:0) ki 1 2.45 Fiks čet 19:00 3193 Altona Lubeck 2:1 (1:1) kmb 1&2+ 10 Fiks čet 19:00 5410 Malmo Djurgarden 1:0 (0:0) vg 2 2 Fiks čet 20:00 8644 Boreham Wood Fylde 2:1 (2:1) pk 1-1 3.9 Fiks čet 20:30 2353 Hendon Folkestone 4:0 (4:0) ki 1 2.05 Fiks čet 21:05 6501 Salzburg Olympique Marseille 2:0 (0:0) tm1 2+ 1.92 Fiks Uplata: 50.00 RSD Ukupni koeficijent: 752.17 Potencijalni dobitak: 40241.07 RSD

Pogodio je ovaj Vranjanac da će Salcburg dati dva gola Marselju, pogodio je i još pet parova, ali ono što je uhvatio u Nemačkoj 4 Sever je za priču.

On je, naime, na meču Altona - Libek tipovao kombinazziju 1&2+, odnosno da će domaćin slaviti uz bar dva data gola. Vrlo čudno, s obzirom na to da je Altona „zakucana“ na dno, da je pre ove utakmice kod kuće odigrala 14 mečeva i imala samo jedan trijumf i čak 13 poraza, kao i na to da joj je ukupna gol-razlika -40. S druge strane, Libek je u vrhu tabele, na četvrtom mestu. Zato i ogromna kvota 10 na ovaj tip, koja je na kraju prošla! Posle 1:1 na poluvremenu, Marko Šulc je u 66. minutu pogodio za 2:1 i tako je ostalo do kraja.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 752,17 dobitak iznosi 40.241 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 2.632 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova, pošto je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!