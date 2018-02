LUDI TIKET, petak, 429.785 dinara: Mister Prvo poluvreme!

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-4770717-1577 Vreme: 08.02.2018 21:25:05 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 22:00 1785 Municipal Grecia Mun.Liberia 2:0 (2:0) 1tm1 2+ 3.99 Fiks čet 23:00 1558 Internacional EC Sao Jose 4:0 (2:0) 1tm1 2+ 3.9 Fiks čet 23:00 1522 Sampaio Correa Salgueiro PE 4:0 (2:0) 1tm1 2+ 5.9 Fiks čet 23:15 1549 Uberlandia America Mineiro 0:3 (0:2) 1tm2 2+ 7 Fiks pet 01:15 1523 Botafogo PB Nautico 2:1 (2:1) 1tm1 2+ 6.25 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 4016.68 Potencijalni dobitak: 429785.09 RSD

Bilo je dramatično, bilo je tesno, ali se sve isplatilo!

Naš kladilac koji je tiket uplatio onlajn preko sajta mozzartbet.com odigrao je pet parova na kojima je gađao da će odabrani tim dati bar dva gola u prvom poluvremenu.

Izabrao je iskljućivo parove iz Latinske Amerike, a zanimljivo je da je svaka od ekipa koje izabrao za svoj tiket rivalu u prvih 45 minuta dala tačno dva pogotka. Dakle, taman onoliko koliko je bilo potrebno za prolazak tiketa!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 4.016 dobitak iznosi 429.785 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 28.117 dinara, odnosno 7% na pet odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!