Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1970-6811729-1595 Vreme: 12.04.2018 09:35:12 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 15:00 4230 Pakhtakor Qizilqum 2:1 (1:0) ug 3+ 1.65 Fiks čet 15:50 3633 Al Ain Al Fujairah 4:2 (3:1) ug 5+ 3.25 Fiks čet 17:00 1902 Rudar V. Ankaran Hrvatini 2:3 (2:1) ug 4+ 1.95 Fiks čet 17:00 5843 Suduva Kaunas Zalgiris 4:1 (1:0) ug 5+ 3.05 Fiks čet 19:00 8502 Jordan W China W 1:8 (1:2) ug 4+ 1.4 Fiks čet 19:00 8503 Thailand W Philippines W 3:1 (1:0) ug 4+ 1.73 Fiks čet 19:40 2985 Al Hilal Al Fateh 4:1 (4:0) ug 4+ 2.15 Fiks čet 19:00 4575 B-36 Torshavn Suduroy 1:0 (0:0) ki 1 1.3 Fiks Uplata: 300.00 RSD Ukupni koeficijent: 215.9 Potencijalni dobitak: 77724.91 RSD

Iran, Slovenija, ženske reprezentacije, Saudijska Arabija, Farska Ostrva... Dosta je „šarao“ ovaj kladilac iz Vranja na svom tiketu, ali je s tipovima bio daleko usmereniji. Na sedam od osam mečeva tipovao je veliki broj golova (3+, 4+, 5+), a samo jednom konačan ishod.

I sve je pogodio, a kad je već bio toliko uspešan s golovima, zaslužio je i da ga sreća pogleda. Jedini konačan ishod koji je gađao, na meču B36 Toršavn - Suduroj, došao je posle prave drame... Na isteku 90. minuta bilo je 0:0, a onda je u drugom minutu nadoknade vremena domaćin preko Mejnarda Olsena uspeo da dođe do pobede i obezbedi prolazak keca.

Na uloženih 300 dinara s kvotom 215,9 dobitak iznosi 77.724 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 12.594 dinara, odnosno 15% na sedam odigranih parova s kvotom 1,35 ili većom, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!