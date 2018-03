Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1035-6531111-1591 Vreme: 29.03.2018 09:06:59 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 20:45 2149 Blackburn Bradford 2:0 (0:0) ug 2-3 2 Fiks čet 20:45 2150 Gillingham Milton Keynes Dons 1:2 (1:1) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1038 Avellino Parma 1:2 (1:2) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1051 Brescia Pescara 2:1 (1:1) ug 2-3 2 Fiks čet 13:45 5524 Brabrand HB Koge 2:1 (1:0) ug 2-3 1.95 Fiks čet 16:15 5530 Vejle Kolding Fremad Amager 1:1 (1:0) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1053 Frosinone Venezia 2:1 (0:1) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1039 Virtus E. Palermo 1:2 (0:1) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1054 Carpi Ternana 2:1 (1:1) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1055 Cittadella Spezia 1:2 (1:1) ug 2-3 1.95 Fiks čet 20:30 1052 Foggia Pro Vercelli 2:1 (2:1) ug 2-3 1.95 Fiks Uplata: 300.00 RSD Ukupni koeficijent: 1630.69 Potencijalni dobitak: 782731.35 RSD

Posle tiketa iz Bora koji je mogao da svom kreatoru donese PEDESET MILIONA teško da za neki drugi može da se kaže da je „lud“, ali ovaj je kladiocu iz Bačke Palanke doneo dobitak od skoro 800.000 dinara.

Naš igrač iz Vojvodine imao je prilično jednostavan recept: na 11 fudbalskim mečeva gađao je da će ukupno pasti ili dva ili tri gola. Znamo svi, nezgodna igra - jer prvo navijate da padaju golovi, pa onda da prestanu da padaju - ali često vrlo isplativa, što se pokazalo i na ovom primeru.

Svih 11 parova je ovaj kladilac zaokružio!

Na uloženih 300 dinara s kvotom 1.630 dobitak iznosi 782.731 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 293.524 dinara, odnosno čak 60% na 11 odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!