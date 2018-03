Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1247-5576866-1590 Vreme: 25.03.2018 16:33:55 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 20:00 4041 Tenerife La Hoya Lorca 2:0 (1:0) kmb 1&2+ 1.45 Fiks ned 20:05 1464 CA San Carlos Platense 0:1 (0:0) ki 2 2.35 Fiks ned 20:30 1405 Cobresal Copiapo 2:0 (1:0) ki 1 2.2 Fiks ned 20:30 4039 Granada Numancia 1:0 (0:0) ki 1 1.92 Fiks ned 21:00 1359 Progreso Racing M. 3:0 (2:0) ki 1 2.3 Fiks ned 21:00 1360 Rampla Juniors Liverpool M. 1:2 (1:2) ki 2 2.2 Fiks ned 21:00 1465 Colegiales Acassuso 0:1 (0:0) ki 2 2.45 Fiks ned 21:00 1466 Dep.Espanol Def.Belgrano 0:1 (0:1) ki 2 2.2 Fiks ned 21:00 1501 Fluminense Botafogo 3:0 (1:0) vg 2 2.05 Fiks ned 21:00 1536 Avenida Gremio 0:3 (0:2) vg 2 2 Fiks ned 21:00 1539 America Mineiro Atletico Mineiro 0:2 (0:0) vg 2 2.05 Fiks ned 21:00 1540 Uniclinic CE Ceara CE 0:6 (0:2) ki 2 1.6 Fiks ned 21:00 1542 Nautico Salgueiro PE 3:2 (1:1) ki 1 1.6 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 8446.5 Potencijalni dobitak: 1140277.38 RSD

Ovaj odličan tiket stiže nam iz Vrnjačke Banje, gde je MOZZARTOV kladilac na tiket stavio 13 parova, bio vrlo uspešan, a na kraju ga je „prodao“ Gremio.

Naime, na meču Avenida - Gremio tipovano je VG 2, odnosno da će više golova pasti u drugom nego u prvom poluvremenu, baš kao i na mečevima Fluminense - Botafogo i Amerika Mineiro - Atletiko Mineiro. Za razliku od ove dve utakmice, na Avenida - Gremio gosti su već u prvom poluvremenu stavili do znanja kome idu bodovi i do odlaska na odmor vodili su sa 0:2. Dakle, u nastavku je trebalo da padnu bar još tri gola. Ispostavilo se da je to nemoguća misija, s obzirom na to da je Gremio samo povećao prednost na 0:3 i na taj način zapečatio pobedu.

Šteta, pošto je sve ostale parove ovaj kladilac pogodio, a kvote nisu uopšte bile male...

Na uloženih 100 dinara s kvotom 8.446 potencijalni dobitak iznosio je 1.140.277 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 295.657 dinara, odnosno 35% na 13 odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU od uložene, u ovom slučaju 10.000 dinara.