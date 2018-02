LUDI TIKET, ponedeljak, 112.476 dinara: Taman koliko je trebalo

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-1251237-1582 Vreme: 25.02.2018 10:37:04 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 16:30 3305 Sturm Salzburg 2:4 (1:1) tgg 1gg 5 Fiks ned 16:00 3932 Al Moqawloon El Masry Club 1:2 (1:1) tgg 1gg 5.2 Fiks ned 14:30 3808 Chippa Utd Orlando Pirates 2:4 (1:1) tgg 1gg 6 Fiks ned 14:15 3737 Kariobangi Sharks Gor Mahia 1:2 (1:1) tgg 1gg 7 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 1092 Potencijalni dobitak: 112476.00 RSD

Geografski, ovaj tiket kladioca koji igra onlajn, preko sajta mozzartbet.com, nije imao nikakvih pravila - na njemu su se našli parovi iz Austrije, Egipta, Južne Afrike i Kenije.

Ali na svima je korišćen isti tip - TGG 1GG, odnosno da će oba tima dati bar po gol u prvom poluvremenu. Znamo svi da ovaj tip nosi ogromne kvote, i zato je na samo četiri para ukupan dobitak iznosio preko 100.000 dinara.

Ono što je zanimljivo jeste da je na sva četiri meča rezultat posle 45 minuta bio identičan - 1:1, dakle, taman onoliko koliko je trebalo da ovaj tiket prođe!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.092 dobitak iznosi 112.476 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 3.276 dinara, odnosno 3% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!