Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1035-5737637-1602 Vreme: 06.05.2018 11:47:26 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 20:00 1397 Palestino Union Concepcion 1:2 (0:0) pk X-1 5.8 Fiks ned 21:00 1515 Cruzeiro Botafogo 1:0 (0:0) pk X-1 3.9 Fiks ned 18:00 5605 Kristijansund Stabaek 1:0 (0:0) pk X-1 5.6 Fiks ned 17:00 5015 Caen Monaco 1:2 (1:1) pk X-2 5.3 Fiks ned 17:00 2726 Teleoptik Sloboda 3:0 (0:0) pk X-1 3.9 Fiks ned 16:00 5511 Copenhagen Brondby 1:1 (1:1) pk X-X 6.25 Fiks ned 16:00 3373 St.Galen Basel 2:4 (1:1) pk X-2 4.6 Fiks Uplata: 30.00 RSD Ukupni koeficijent: 75276.42 Potencijalni dobitak: 2597036.47 RSD

MOZZARTOV kladilac iz Bačke Palanke pokazao je u nedelju svu raskoš tiketa baziranog na mnogo parova s prelazima, i bio je nadomak da na 30 dinara uzme preko DVA I PO MILIONA!

On je na tiket stavio sedam parova, svuda je gađao prelaze iz iksa i sve je gađao „u glavu“.

Na kraju je šest zaokružio, a pao je na pretposlednjem meču, kada je već imao pet pogodaka i realnu nadu da će doći do strašnog dobitka. Na meču čileanske elite Palestino - Universidad de Konsepsion nadao se iznenađenju, pošto je odigrao iz iksa u keca. Domaćin je, naime, u drugoj polovini tabele, dok je gost na drugoj poziciji. I sve je išlo kako mu je odgovaralo - na poluvremenu 0:0, a u 55. minutu Palestino je došao do vođstva. Sve do nekih petnaestak minuta pred kraj činilo se da ovo prolazi, a onda su gosti u 77. izjednačili. Međutim, samo pet minuta kasnije Konsepsion ostao je sa igračem manje na terenu, i probudila se nada da bi domaći mogli do pobede. Ništa od toga - umesto Palestina, Konsepsion je sa igračem manje u poslednjim sekundama uspeo da još jednom zatrese mrežu i uzme sva tri boda.

Na uloženih 30 dinara s kvotom 75.276 potencijalni dobitak iznosio je 2.597.036 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 338.756 dinara, odnosno 15% na sedam odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 3.000 dinara.