Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1738-7462998-1592 Vreme: 01.04.2018 09:25:26 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 12:30 1606 VVV Venlo Twente 0:0 (0:0) pk X-2 6.5 Fiks ned 14:00 5502 Hobro IK Aarhus 1:3 (1:0) pk 1-2 35 Fiks ned 13:30 3037 Greuther Furth Union Berlin 2:1 (1:0) pk 1-1 4.4 Fiks ned 15:00 3552 Sokolov Pardubice 0:0 (0:0) pk X-X 5.1 Fiks ned 15:00 3551 Vitkovice Varnsdorf 1:0 (1:0) pk 1-1 3.8 Fiks ned 12:00 4036 Sevilla II Barcelona II 3:1 (0:0) pk X-1 6.75 Fiks Uplata: 20.00 RSD Ukupni koeficijent: 130945.82 Potencijalni dobitak: 2933186.26 RSD

Tvente je do skora bio redovni stanovnik vrha tabele holandske elite, uključivao se i u borbu za titulu, ali vremena su se promenila. Tim iz Enshedea sada je poslednji na tabeli i bori se da izbegne direktno ispadanje iz lige i obezbedi makar dodatnu šansu kroz baraž. Užasna sezona ove ekipa došla je glave i MOZZARTOVOM kladiocu iz Požarevca, koji je mislio da je došlo vreme da Tvente konačno krene sa dna.

U nedelju je Tvente gostovao VVV Venlu, i naš igrač tipovao je iz iksa u dvojku s kvotom 6,50. Posle 0:0 na poluvremenu delovalo je da su dobre šanse da ovaj tip prođe, s obzirom na to da su gosti delovali opasnije... U narednih 45 minuta čekao se taj jedan gol Tventea, bilo je šansi, šuteva... Ali na kraju - ništa. Ostalo je 0:0, i Tvente je na taj način upropastio priliku kladiocu iz Požarevca da na samo 20 uloženih dinara ostvari milionski dobitak.

On je, naime, na tiketu gađao, osim ovog, još pet prelaza, a uhvatio je onaj najteži, iz keca u dvojku, na Hobro - Arhus, i tu mu je prošla kvota 35! Ostali su takođe nosili velike kvote (ne ovoliko), a ukupan koeficijent bio je preko 100.000...

Dakle, na uloženih 20 dinara s kvotom 130.945 potencijalni dobitak iznosio je 2.933.186 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 314.269 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiekt odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 2.000 dinara.