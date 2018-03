Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1483-9526467-1588 Vreme: 18.03.2018 13:32:31 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 15:00 1910 Triglav Gorica 1:1 (0:0) tgg 2gg 3.6 Fiks ned 15:00 4608 Osijek Hajduk 3:3 (2:2) ki X 2.85 Fiks ned 15:00 5022 Metz Nantes 1:1 (1:1) ki X 3.1 Fiks ned 16:00 4037 Rayo Vallecano Reus 3:2 (2:1) pk 1-1 2.05 Fiks ned 16:30 1186 Rende Juve Stabia 1:1 (1:0) ki X 3 Fiks ned 16:45 1612 Zwolle Feyenoord 3:4 (0:2) pk 2-2 2.75 Fiks ned 17:00 3528 Zlin Plzen 0:1 (0:1) ki 2 1.8 Fiks ned 17:00 5023 Saint-Etienne Guingamp 2:0 (1:0) pk 1-1 2.6 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 2517.46 Potencijalni dobitak: 276920.69 RSD

Potpuno nešablonski tiket odigrao je kladilac iz Aranđelovca i na kraju ga je dobro naplatio.

On je „šarao“ po celoj Evropi, a „šarao“ je i s tipovima. Najveću kvotu, 3,60, pogodio je u Sloveniji, gde je tipovao da će Triglav i Gorica u drugom poluvremenu dati bar po jedan gol (2 GG) što se i dogoilo. Kvota 2,85 pogođena je u na iks u Osijeku, gde je gostovao splitski Hajduk, a utakmica je bila luda... Kartoni, autogolovi, penali... Svega je bilo. Na kraju 3:3. Iks je pogođen i na Mec - Nant u Francuskoj, a na Zvole - Fajenord u Holandiji iz dvojke u dvojku. Našli su se tu i Rajo Valjekano, Plzenj i Sent Etjen. I sve je to lepo upakovano u dobitni tiket.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 2.517 dobitak iznosi 276.920 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 25.174 dinara, odnosno 10% na osam odigranih parova.

Čestitamo dobitniku!