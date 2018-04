Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1137-9489606-1600 Vreme: 29.04.2018 14:14:23 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 14:30 3711 Aluminium Arak Oxin Alborez 0:2 (0:1) tgg gg 1.87 Fiks ned 14:30 1164 Reggiana Padova 1:1 (1:0) tgg gg 2.05 Fiks ned 14:30 5342 Sariyer Sivas Dort 1:2 (0:0) tgg gg 1.87 Fiks ned 15:00 3909 Jomo Cosmos Super Eagles 3:2 (1:1) tgg gg 1.98 Fiks ned 15:00 3911 Cape Town A.S. Royal Eagles 1:1 (1:1) tgg gg 2 Fiks ned 15:30 8772 Cracovia K. Lks Nieciecza 4:2 (1:2) tgg gg 1.82 Fiks ned 16:00 5705 Kups Lahti 1:1 (0:1) tgg gg 1.95 Fiks ned 16:00 5222 Apollon Larisa Doxa Dramas 1:3 (0:2) tgg gg 1.87 Fiks ned 16:00 1964 Renova Academia P. 2:1 (0:0) tgg gg 1.95 Fiks ned 16:00 3380 Lugano St.Galen 2:1 (1:0) tgg gg 1.68 Fiks ned 16:30 1247 Smolevichy Vitebsk 1:1 (0:0) tgg gg 2.25 Fiks ned 16:30 4532 Medias Botosani 2:1 (1:0) tgg gg 2.05 Fiks Uplata: 800.00 RSD Ukupni koeficijent: 2846.82 Potencijalni dobitak: 3643930.69 RSD

Ovaj tiket uplaćen onlajn sada izgleda ovako kako izgleda: samo jedan gol nedostajao je za preko TRI I PO MILIONA DINARA!

Ali...

Na samom početku nije sve delovalo tako. Već prva utakmica koja je tipovana, Aluminijum Arak - Oksin Alborez (Iran), nije prošla. To je, dakle, bila prva od 12 utakmica na tiketu, a na svim parovima tipovano je isto - GG, odnosno da će oba tima dati bar po gol. Na ovom meču finalni rezultat bio je 0:2. Situacija nije bilo obećavajuća u tom trenutku za našeg kladioca, ali je on od ovog tiketa na kraju ipak profitirao i podigao 80.000 dinara! Sve zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ - pošto se ispostavilo je da je promašio samo jedan par na tiketu, a da je ukupna pogođena kvota bila veća od 999, on je podigao STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE!

Jer u „nastavku“ tiketa ostalih 11 parova je prošlo - neki lakše, neki vrlo teško, ali je bilo 11 zaokruženih parova i jedan promašen.

Na uloženih 800 dinara s kvotom 2.846 potencijalni dobitak iznosio je 3.643.930 dinara, uključujući i sjajan MOZZART BONUS u iznosu od 1.366.474 dinara, odnosno 60% na 12 odigranih parova bez konačnog ishoda.

Iako tiket nije prošao u pravom smislu te reči, mi moramo da čestitamo jer 80.000 dinara nije malo.