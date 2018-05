Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-7337012-1604 Vreme: 13.05.2018 17:33:35 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 19:00 2703 Vozdovac Partizan 2:1 (0:0) pk X-1 13 Fiks ned 18:00 8664 Wisla Krakow Lech Poznan 1:1 (0:0) pk X-X 5.2 Fiks ned 18:00 5305 Sivasspor Alanyaspor 2:2 (1:1) pk X-X 6.25 Fiks ned 18:00 1024 Atalanta Milan 1:1 (0:0) pk X-X 5.2 Fiks Uplata: 150.00 RSD Ukupni koeficijent: 2197 Potencijalni dobitak: 336141.00 RSD

Ako se MOZZARTOV kladilac i autor današnjeg Ludog tiketa koji nije prošao može nazvati velemajstorom bez sreće, kako da oslovimo današnjeg velikog dobitnika? Pa srećković će biti najprikladnije, jer kako drugačije nazvati kladioca na čijem tiketu se nalazi par koji prolazi u 100. minutu?! Da, dobro ste pročitali, 10 minuta nadoknade na meču Visla - Leh i pogodak domaćina u 90+10 za 1:1 koji će našem igraču zaokružiti tip X-X.

I to nije sve. Daleko od toga. Isti tip je na još dva susreta. Alanja protiv Sivasa za 2:2 pogađa u 87. minutu, a Atalanta za 1:1 protiv Milana u 90+2. Nije dovoljno za jednog srećkovića? Pa dobro, ko može da se nada preokretu Voždovca protiv Partizana i to kada crno-beli stignu do prednosti u 52. minutu? Čovek koga ozbiljno pratri sreća, jelte. A ovde imamo baš takav slučaj. Čast kladilačkoj genijalnosti koja neosporna... I to Voždovac u dva minuta preokreće protiv doskorašnjeg šampiona! A to je pride i poslednji meč na tiketu.

Rezime?

Šteta što je uplata bila samo 150 dinara. S kvotom preko 2.000 mogla je da kane i mnogo veća zarada. Ali daleko od toga da je i ovako loše. "Regularno", 150 x 2.197 = 329.550. Tako bi bilo bez onog što MOZZART časti. Kada u igru uključimo BONUS 1.000 dobitak se uvećava za 6.591 dinar, što je dva odsto na konto dužine tiketa bez igre konačan ishod.

I šta sad kažete? Čovek se sigurnio zove Srećko...