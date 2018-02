LUDI TIKET (-), ponedeljak, 4.619.339 dinara: Kakva podvala Liona!

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1137-9425845-1578 Vreme: 11.02.2018 17:17:53 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 17:30 2023 Southampton Liverpool 0:2 (0:2) 1ug 2+ 2.55 Fiks ned 18:00 3013 Werder Wolfsburg 3:1 (2:0) 1ug 2+ 2.85 Fiks ned 21:00 5031 Olympique Lyon Rennes 0:2 (0:1) 1ug 2+ 2.1 Fiks ned 18:00 1807 Standard Moeskroen 4:3 (1:1) 1ug 2+ 2.5 Fiks pon 00:30 1397 Colo Colo Audax Italiano 3:2 (2:0) 1ug 2+ 2.05 Fiks ned 20:30 1782 Perez Zeledon Santos G. 2:1 (2:0) 1ug 2+ 2.75 Fiks ned 23:55 1784 Alajuelense UCR 4:0 (2:0) 1ug 2+ 2.55 Fiks ned 22:00 1375 3 Febrero Cerro Porteno 1:1 (1:1) 1ug 2+ 2.75 Fiks ned 22:00 1688 Sporting Cristal Sport Rosario 4:1 (3:0) 1ug 2+ 2.45 Fiks Uplata: 1000.00 RSD Ukupni koeficijent: 3695.47 Potencijalni dobitak: 4619339.38 RSD

NIje se to od Liona očekivalo. Nikako. Da ne pobedi protiv Rena, i nekako, ali da ne postigne baš nijedan gol... Potpuni fijasko tima sa Žerlana u nedelju uveče koji je MOZZARTOVOG kladioca koštao oko 40.000 evra.

Idemo redom...

Na tiketu našeg igrača našlo se devet parova, i na svih devet odigran je isti tip: pašće bar dva pogotka u prvom poluvremenu. Osam puta je zaokruživao kladilac koji je tiket uplatio onlajn preko sajta mozzartbet.com, negde lakše, negde teže, a precrtao je par s drugom najmanjom kvotom. Efikasno prvo poluvreme više se očekivalo samo na meču Kolo Kolo - Audaks, gde je kvota bila 2,05, a na Lion - Ren kvota je iznosila 2,10. I pazite sad: autsajder Ren poveo je već u 5. minutu, i činilo se da je to to, odnosno da će Lion u preostalih 40 minuta prvog dela bar izjednačiti. Ništa! Ne da nije uspeo u tome, nego Lion do kraja celog meča nije zatresao mrežu, ali gost jeste u drugom poluvremenu i odneo je neočekivano tri boda sa Žerlana.

Na uloženih 1.000 dinara s kvotom 3.695 potencijalni dobitak iznosio je 4.619.339 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 923.869 dinara, odnosno 25% na devet odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju čak 100.000 dinara!