LUDI TIKET, ponedeljak, 504.623 dinara: Priručnik pod nazivom “kako dobiti pola miliona”

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1326-6854279-1576 Vreme: 04.02.2018 19:18:10 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 20:00 1532 Cruzeiro America Mineiro 1:0 (0:0) pk X-1 3.8 Fiks ned 20:45 4016 Atl.Madrid Valencia 1:0 (0:0) pk X-1 4.1 Fiks ned 21:00 5013 Monaco Olympique Lyon 3:2 (2:2) tgg 1gg 3.3 Fiks ned 21:15 4115 Guimaraes Ferreira 3:2 (2:1) tgg 1gg 4.2 Fiks ned 23:15 1430 San Lorenzo Boca Juniors 1:1 (1:1) tgg 1gg 5.6 Fiks ned 20:00 1505 Nova Iguacu Flamengo 0:1 (0:0) pk X-2 3.9 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 4716.1 Potencijalni dobitak: 504623.06 RSD

Mnogo je onih koji probaju da na 100 dinara uloga dođu do nekog većeg dobitka, ali im to baš i ne pođe za rukom. Ako pitate našeg kladioca iz Osečine, on može da izda priručnik pod nazivom "kako zaraditi pola miliona". I to na uloženih 100 dinara. Kada gledate majstora - to deluje baš lako.

Stavio je šest parova na tiket, a od toga su tri bila prelazi, a tri GG u prvom poluvremenu. Tri su tipa bila vezana za evropske sudare, a tri vezana za duele u Južnoj Americi. I sve je prošlo.

Poslednji meč koji se čekao bio je duel između San Lorenca i Boke Juniors. Čekao se GG u prvom poluvremenu, bilo je 1:1. Tako je i ostalo do kraja meča.

Na taj način prošla je najveća kvota na tiketu koja je iznosila 5,60. Najmanja kvota je bila 3,30 sa istim tipom u susretu Monaka i Liona.

Samo je MOZZART BONUS 1000 bio 33.023 dinara.

Čestitamo.