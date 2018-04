Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1900-2348303-1595 Vreme: 10.04.2018 10:16:23 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 20:45 2102 Fulham Reading 1:0 (1:0) pk 1-1 1.75 Fiks uto 20:45 2103 Burton Hull 0:5 (0:2) ki 2 2 Fiks uto 20:45 2104 Bristol City Birmingham 3:1 (2:1) ki 1 2.1 Fiks uto 20:45 2105 Aston Villa Cardiff 1:0 (0:0) ki 1 2.4 Fiks uto 20:45 2106 Sheffield Utd Middlesbrou. 2:1 (2:0) ki 1 2.45 Fiks uto 20:45 2107 Sunderland Norwich 1:1 (0:0) ki X 3.1 Fiks uto 20:45 2108 QPR Sheffield W. 4:2 (3:0) ki 1 2.15 Fiks uto 20:45 2109 Preston Leeds 3:1 (0:1) ki 1 1.7 Fiks uto 20:45 2110 Nott.Forest Brentford 0:1 (0:0) pk X-2 5.4 Fiks uto 20:45 2111 Ipswich Barnsley 1:0 (0:0) pk X-X 4.9 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 12956.97 Potencijalni dobitak: 1619621.72 RSD

Ne važi Čempionšip za laku ligu za tipovanje, ali to očigledno ne smeta MOZZARTOVOM kladiocu iz beogradskog Velikog Mokrog Luga.

Ovaj majstor za Engleze u utorak je gađao deset mečeva iz Engleske 2, sedam konačnih ishoda i tri prelaza i samo jedan pogodak odvojio ga je od milionskog dobitka.

Taj gol delo je Danca Jonasa Knudsena koji je u 54. minutu meča s Barnslijem doneo Ipsviču minimalnu pobedu. A naš kladilac ovde je gađao prelaz iz iksa u iks. S obzirom na to da gosti do kraja meča nisu uzvratili udarac, ispostavilo se da je taj pogodak Knudsena bio koban za tiket.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 12.956 potencijalni dobitak iznosio je 1.619.621 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 323.925 dinara, odnosno 25% na deset odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.