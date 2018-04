Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1763-8210397-1599 Vreme: 24.04.2018 20:38:17 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 20:45 6402 Liverpool Roma 5:2 (2:0) ug 7+ 20 Fiks sre 02:45 1288 Atletico Jamundi Quindio 3:3 (0:1) tr 3:3 95 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 1900 Potencijalni dobitak: 190000.00 RSD

Čudo u Žitorađi! MOZZARTOV kladilac pogodio je 7+ na meču polufinala Lige šampiona Liverpul - Roma (5:2) s kvotom 20, a to je bio manje „vredan“ pogodak na njegovom tiketu.

On je, pazite sad, na drugom meču pogodio kvotu 95!!! Da li ste znali da je ta kvota na jednom fudbalskom meču uopšte moguća, da li ste nekad gađali toliko veliki koeficijent? E pa igrač iz Žitorađe ne samo da je gađao, nego je i pogodio. On je na meču kolumbijske druge lige Atletiko Žamundi iz Kalija - Kindio tipovao da će tačan rezultat biti 3:3 s kvotom 95! Na poluvremenu je bilo samo 0:1, domaćin je u nastavku munjevito preokrenuo na 3:1, u 65. minutu bilo je 3:2, i taj rezultat bio je na snazi do kraja regularnog toka meča, a onda, u prvom minutu nadoknade, Gerero je pogodio za 3:3 i prolaz kvote 95! Čudo!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.900 dobitak iznosi 190.000 dinara.

Svaka čast, majstore!