LUDI TIKET (-), sreda, 264.400 dinara: Šta je s Realom?!

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1883-5427443-1583 Vreme: 27.02.2018 10:58:29 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 20:00 4001 Espanyol Real Madrid 1:0 (0:0) kmb 2&3+ 2.1 Fiks uto 11:05 7768 Gasquet R. Coric B. 0:2 (4:6 3:6) ki 2 2.7 Fiks uto 14:05 7995 Pouille L. Gulbis E. 2:0 (6:4 6:4) ki 1 1.4 Fiks uto 18:45 7994 Dzumhur D. Maden Y. 2:0 (6:3 6:4) ki 1 1.4 Fiks uto 19:05 8314 Copil M. Broady L. 2:0 (6:2 6:1) hs 1 2.4 Fiks uto 19:05 8324 Chardy J. Klahn B. 2:0 (6:3 6:4) ki 1 1.6 Fiks uto 22:45 7894 Hsieh S. Kratzer A. 2:0 (6:4 7:5) hs 1 1.7 Fiks uto 22:45 9009 Errani S. Brady J. 2:0 (6:2 6:2) hs 1 2.4 Fiks uto 22:45 9161 Scholtz N. Novikov D. 1:2 (7:6 4:6 4:6) ki 2 1.17 Fiks uto 23:05 9004 Rus A. Day K. 2:1 (4:6 6:1 6:0) ki 1 1.6 Fiks sre 03:05 7879 Nadal R. Lopez F. 0:0 () hs 1 1.45 Fiks Uplata: 676.00 RSD Ukupni koeficijent: 472.61 Potencijalni dobitak: 399356.79 RSD

Deset teniskih parova stavio je na tiket kladilac iz Pančeva, i njima pridodao jedan fudbalski. Ispostavilo se da ga je baš taj fudbalski skupo koštao...

Od pomenutih deset mečeva u tenisu, devet je zokružio, pogodivši i neka iznenađenja, poput pobede Borne Ćorića nad Rišarom Gaskeom s kvotom 2,70. Jedan preostali nije ni odigran, pošto se Rafa Nadal povukao s turnira u Akapulku, pa je ovde računata kvota 1,00 - otud i odstupanje u potencijalnom dobitku u odnosu na ono što je prikazano na tiketu.

Međutim, gađao je i kombinazziju 2&3+ na Espanjol - Real Madrid, ali su Kraljevi ponovo razočarali u Primeri. Tim Zinedina Zidana na gostovanju u Barseloni doživeo je peti poraz ove sezone u prvenstvu (ima i šest remija), i to tako što je primio gol u nadoknadi vremena. Bez obzira na pobednički pogodak domaćina, tip je bio daleko od prolaska, pošto se, osim pobede Kraljeva, čekalo i 3+.

Na uloženih 676 dinara s kvotom 325,94 (bez meča Nadal - Lopez) potencijalni dobitak iznosio je 264.400 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 44.067 dinara, odnosno 20% na devet odigranih parova s kvotom 1,35 ili većom, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 155 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je PET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 3.380 dinara.