LUDI TIKET, sreda, 266.264 dinara: Brzopotezna partija sa srećnim krajem

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1833-6216996-1583 Vreme: 27.02.2018 17:25:54 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 19:30 3341 Mattersburg Hartberg 4:1 (2:0) 1ug 2+ 2.4 Fiks uto 18:30 5361 Akhisar Galatasaray 1:2 (1:1) 1ug 2+ 2.55 Fiks uto 20:45 2401 Hearts Kilmarnock 1:1 (1:1) 1ug 2+ 3.2 Fiks uto 20:45 2402 St.Johnstone Rangers 1:4 (0:3) 1ug 2+ 2.75 Fiks uto 21:00 2102 Reading Sheffield Utd 1:3 (0:2) 1ug 2+ 3.2 Fiks Uplata: 1500.00 RSD Ukupni koeficijent: 172.34 Potencijalni dobitak: 266264.06 RSD

Kladilac iz Bajine Bašte odigrao je u sredu vrlo uspešnu „brzopoteznu partiju“.

On je na pet evropskih fudbalskih mečeva gađao isti tip - da će pasti bar dva gola u prvom poluvremenu, i svih pet puta bio je uspešan. Na utakmicama Akhisar - Galatasaraj, Harts - Kilmarnok i Sent Džonston - Rendžers ovaj tip prošao je već do 30. minuta, a na Materzburg - Hartberg i Reding - Šefild Junajted ključni, drugi pogodak pao je u istom, 44. minutu.

Na uloženih 1.500 dinara s kvotom 172,34 dobitak iznosi 266.264 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 7.754 dinara, odnosno 3% na pet odigranih parova bez konačnog ishoda.

Čestitamo dobitniku!