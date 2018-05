Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-9883760-1603 Vreme: 08.05.2018 10:07:21 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 13:30 6541 Home United Persija 3:2 (2:1) 1ug 2+ 1.85 Fiks uto 14:00 6093 Serbia M17 Germany M17 0:3 (0:3) 1ug 2+ 2.15 Fiks uto 14:00 3208 Wolfsburg II Braunschweig II 4:1 (3:0) 1ug 2+ 2.05 Fiks uto 17:00 5821 Trans Narva Levadia Tallinn 0:5 (0:3) 1ug 2+ 2 Fiks uto 18:00 4608 Lok.Zagreb Dinamo Z. 3:1 (2:0) 1ug 2+ 2.15 Fiks uto 18:10 6436 Al Ain Al Duhail 2:4 (0:2) 1ug 2+ 2.1 Fiks uto 18:00 2971 Al Arabi Mans Kuwait SC 0:3 (0:2) 1ug 2+ 2.15 Fiks uto 19:00 3325 Weiz SC Vorwarts 1:3 (1:2) 1ug 2+ 1.8 Fiks uto 19:00 3260 Wuppertaler M'gladbah II 3:1 (3:0) 1ug 2+ 2.05 Fiks uto 20:00 2331 Liverpool M23 Chelsea M23 5:1 (2:0) 1ug 2+ 2.05 Fiks Uplata: 500.00 RSD Ukupni koeficijent: 1197.49 Potencijalni dobitak: 898114.59 RSD

Bez mnogo filozofije, ovaj kladilac koji je tiket uplatio onlajn preko sajta mozzartbet.com, došao je do sjajnog dobitka!

On je na deset parova ponovio isti tip - 2+ u prvom poluvremenu. I sve je pogodio, a na šest parova palo je i više od dva pogotka u prvih 45 minuta. Dakle, sjajno je birao parove za ovu igru.

Na uloženih 500 dinara s kvotom 1.197 dobitak iznosi 898.114 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 299.369 dinara, odnosno 50% na deset odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!