LUDI TIKET (-), subota, 1.890.100 dinara: Nekad ti ni Pujo Jovetić ne može pomoći

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1855-4720677-1584 Vreme: 02.03.2018 17:43:54 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet 20:45 5012 Monaco Bordeaux 2:1 (1:1) kmb X-1&2-3 9.5 Fiks pet 19:00 5011 Nice Lille 2:1 (1:0) pk 2-X 17 Fiks pet 20:30 3017 M' gladbach Werder 2:2 (2:0) pk 1-X 14 Fiks pet 21:30 4108 Porto Sporting 2:1 (1:1) pk X-1 4.1 Fiks Uplata: 200.00 RSD Ukupni koeficijent: 9270.1 Potencijalni dobitak: 1891100.40 RSD

Samo četiri para za impresivnu kvotu 9.270. Bilo je to majstorskih ruku delo, koje je ipak "puklo" već na samom početku. Bila je to napeta bitka u četiri faze koja je ipak izgubljena. I to odmah na Azurnoj obali koja je vukla i najveću kvotu.

Tiket koji je juče uplaćen u Negotinu zapeo je već na obračunu Nice i Lila gde je naš igrač odabrao igru sa veoma jakim koeficijentom 17,0. Nažalost, MOZZARTOV mešter je očekivao vođstvo gostiju na poluvremenu i da bude bez pobednika na kraju 90 minuta, ali je susret završen rezultatom 2:1 (1:0). Dakle, totalni promašaj. Nažalost, jer je ostatak tiketa prošao.

Bez ikakvih problema preživeo je par Menhengladbah - Verder 2:2 (2:0) gde je gađano PK 1-X, potom i Monako i Bordo gde je odabrana interesantna kombinazzija X-2&2-3, koja je prošla pre svega zahvaljujući golu Stevana Puja Jovetića u poslednjem minutu prvog perioda igre, a konačan ishod je bio 2:1 (1:1).

Tiket je ponovo "uskrsao" i na svom poslednjem meču, kasnom večernjem sudaru Porta i Sportinga na kojem je slavio domaćin sa 2:1, a ovaj tip je takođe prošao na jedvite jade kada je Rafael Leao na asistenciju Brajana Ruiza izjednačio na 1:1 u 45+1 minutu.

Šteta što minu na Azurnoj obali ova kladilačka fregata nije uspela da izbegne jer je sa ukupnim koeficijentom 9.270, a na samo 50 dinara uplate naš igrač mogao da zaradi 1.890.100 dinara! Ovako se zadovolji sa bonusom NAPLATI PROMAŠAJ koji je ovde dostigao 5.000 dinara.