Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1275-7460204-1590 Vreme: 25.03.2018 10:38:10 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 12:00 8505 Ebro Elche 1:1 (0:0) tr 1:1 6.25 Fiks ned 12:00 8506 Hercules Mallorca 1:1 (0:0) tr 1:1 6 Fiks ned 17:00 8509 Alcoyano Sabadell 0:0 (0:0) tr 0:0 6.25 Fiks ned 12:00 8518 Extremadura Melilla 1:0 (1:0) tr 1:0 5.3 Fiks ned 20:30 4039 Granada Numancia 1:0 (0:0) kmb 1&0-2 4 Fiks pon 21:00 4040 Cadiz Huesca 1:1 (0:1) tr 1:0 5.5 Fiks Uplata: 50.00 RSD Ukupni koeficijent: 27328.12 Potencijalni dobitak: 1530375.00 RSD

Šest parova na tiketu, a najmanja kvota 4,00... Jasno vam je da ovde imamo doktorski tiket koji stiže iz Aleksinca i koji je pao zbog samo jednog gola...

Ovaj majstor klađenja se kladio isključivo na Špance, na drugu i treću ligu, gađao je čak pet tačnih rezultata i jednu kombinazziju 1&0-2. U nedelju se igralo pet od šest utakmica, i tu je sve pogodio: dva puta 1:1, jednom 1:0 i jednom 0:0, plus pomenutu kombinazziju u Segundi, na Granada - Numansija.

U ponedeljak mu je ostao još jedan par Kadiz - Ueska, gde je gađao tačan rezultat 1:0. Gol koji je sve pokvario pao je u 36. minutu. Tada su gosti poveli sa 0:1 i bilo je jasno da ovaj tip neće proći. A da sve bude gore, u nastavku je Kadiz zatresao mrežu, što znači, da nije bilo tog pogotka iz 36. minuta, meč bi se završio tačno sa 1:0...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 27.328 potencijalni dobitak iznosio je 1.530.375 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 163.969 dinara, odnosno 12% na šest parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.