Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1962-2197898-1596 Vreme: 16.04.2018 09:45:37 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon 21:00 2026 West Ham Stoke 1:1 (0:0) ki X 3.4 Fiks pon 20:30 3023 Mainz Freiburg 2:0 (1:0) pk 1-1 3.6 Fiks pon 21:00 4130 Rio Ave Tondela 1:1 (1:0) ki X 3.5 Fiks pon 21:00 4041 Huesca Barcelona II 2:1 (0:0) ki 1 1.65 Fiks pon 19:00 5401 Hammarby TFF Brommapojkarna 4:0 (1:0) dp 1-1 4.1 Fiks pon 18:00 4378 Khimki Spartak M.II 1:0 (0:0) ki 1 2.05 Fiks pon 18:00 8635 Wisla Plock Wisla Krakow 2:2 (1:2) ki X 3.2 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 1901.17 Potencijalni dobitak: 209128.77 RSD

Tri iksa na tiketu gađao je kladilac iz Aranđelovca i sva tri je pogodio. Ne događa se baš često, pa moramo reći - svaka čast!

Dok je na mečevima Visla Plok - Visla Krakov i Rio Ave - Tondela konačan rezultat 2:2, odnosno 1:1, bio na snazi mnogo pre kraja, nerešen rezultat na utakmici Vest Hem - Stouk došao je u samom finišu. Preciznije, u 90. minutu kada je Endi Kerol poništio gol Pitera Krauča, koji je doveo Stouk u vođstvo.

Osim ova tri iksa, naš kladilac imao je još sjajnih pogodaka s velikim kvotama. Na primer, iz keca u kec na Majnc - Frajbrurg s kvotom 3,60, pa dupla pobeda na Hamarbi - Bromapojkarna s kvotom 4,10...

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.901 dobitak iznosi 209.128 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 19.011 dinara, odnosno 10% na sedam odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!