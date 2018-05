Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1157-2439148-1600 Vreme: 30.04.2018 12:25:21 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon 18:00 4317 Krasnodar Lok.Moscow 2:0 (0:0) ki 1 2.65 Fiks pon 21:00 4018 Betis Malaga 2:1 (1:1) ki 1 1.5 Fiks pon 20:45 2577 Dundalk St.Patrick's 5:0 (0:0) ki 1 1.55 Fiks pon 19:45 4528 Astra Giurgiu CSMS Iasi 3:0 (1:0) ki 1 1.65 Fiks pon 18:00 8773 Slask Lech.Gdansk 3:1 (3:1) ki 1 2.6 Fiks pon 18:00 5402 Orebro Dalkurd FF 3:2 (0:0) ki 1 2.15 Fiks pon 15:00 5418 AFC Eskilstuna Degerfors 3:0 (0:0) ki 1 1.95 Fiks pon 21:00 4131 Aves Estoril 1:0 (0:0) ki 1 2.1 Fiks pon 20:30 3039 Nurnberg Braunschweig 2:0 (1:0) ki 1 1.65 Fiks pon 21:00 2013 Tottenham Watford 2:0 (1:0) ki 1 1.18 Fiks Uplata: 500.00 RSD Ukupni koeficijent: 453.09 Potencijalni dobitak: 237872.23 RSD

Ima li šta slađe nego ponedeljkom uzeti pare? Teško... Ovaj majstorski tiket pred vama ispunjen je u Velikom Gradištu juče oko podne, a već oko 23.00 sve je bilo spremno za isplatu dobitka teškog 237.872 dinara. Malo jača uplata (500 dinara), lepa kvota (453,09), plus BONUS 1.000 i eto sjajne zarade za našeg kladioca koji nije previše "filozofirao". Deset jedinica s kvotama od 1,18 do 2,65, što se ono kaže popisao sve što je bilo na listi i - pogodak u centar!

A šta ovaj tiket čini posebno "ludim"? Pa to je sigurno meč švedskog šampionata Orebro - Dalkurd 3:2. MOZZARTOV igrač čekao je, dakle, keca, a sve do 80. minuta na semaforu je stajalo 0:2. Kada su domaći 10 minuta pre kraja smanjili na 1:2 komentar je verovatno glasio "kasno je, šta se čekali do sad", ali posle 2:2 u 84. nada se sigurno vratila. Totalni preokret dogodio se u drugom minutu sudijske nadoknade. Radost našem igraču doneo je dvostruki strelac, izvesni Nigerijac Igboananike.

Zahavljujući benefitu BONUS 1.000 dobitak je povećan sa osnovnih 226.544 na 237.872, što je uvećanje od pet odsto. Bonus se nije računao na paru Totenhem - Votford (kvota manja od 1,35), odnosno na prva tri para, gde je već postojao određeni bonus. Tako na šest parova sleduje povećanje za pet odsto, iliti nešto preko 11.000 dinara...