Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1219-8318104-1586 Vreme: 11.03.2018 09:50:28 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 15:00 1011 Juventus Udinese 2:0 (1:0) ki 1 1.2 Fiks ned 14:00 3120 Magdeburg Aalen 6:1 (3:1) ki 1 1.55 Fiks ned 14:30 1802 Anderlecht Antwerp 2:1 (1:1) ki 1 1.65 Fiks ned 12:00 4036 Zaragoza La Hoya Lorca 3:1 (2:0) ki 1 1.45 Fiks ned 14:00 5509 Aalborg Randers 4:0 (2:0) ki 1 1.65 Fiks ned 15:00 3526 Jablonec Ostrava 2:0 (0:0) ki 1 1.7 Fiks ned 16:00 2705 Rad Javor 2:0 (0:0) ki 1 1.85 Fiks ned 16:15 4012 Atl.Madrid Celta 3:0 (1:0) ki 1 1.3 Fiks ned 17:00 4106 Maritimo Setubal 4:2 (3:0) ki 1 2.15 Fiks pon 13:30 5326 Adanaspor Balikesirspor 0:1 (0:0) ki 1 2.05 Fiks ned 14:30 1806 Oostende Standard 2:3 (2:0) ki 2 1.9 Fiks ned 14:30 1808 Kortrijk Charleroi 2:0 (2:0) h 1 4.3 Fiks ned 17:30 1052 Empoli Virtus E. 2:1 (1:0) pk 1-1 1.92 Fiks ned 18:00 3453 Lech.Gdansk Legia 1:3 (0:1) ki 2 2.4 Fiks ned 18:00 4039 Cordoba Lugo 1:0 (0:0) ki 1 1.85 Fiks ned 18:00 5604 Molde Sandefjord 5:0 (2:0) pk 1-1 2.15 Fiks ned 19:45 4522 FCSB Viitorul 2:1 (2:0) ki 1 1.7 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 33682.07 Potencijalni dobitak: 5052310.74 RSD

Jedino što možemo da kažemo jeste da se nadamo da je ovaj kladilac iz Užica „branio“ ovaj strašan tiket. Imao je vremena na pretek, s obzirom na to da je odigrao 17 parova, 16 je zaokružio u nedelju, a samo jedan mu je ostao za ponedeljak. Od toga jednog zavisila je sudbina tiketa od PET MILIONA DINARA!

Taj meč odigran je u turskoj drugoj ligi Adana - Balikšehir. Gosti su bolje plasirani, ali je naš kladilac gađao keca, verujući u snagu domaćeg terena Adane. Međutim, nije mu se dalo s Turcima. Dugo je bilo 0:0, bez većih šansi, a tek u 85. minutu pao je gol. Na žalost ovog kladioca, postigli su ga gosti i na taj način odneli sva tri boda!

Dan ranije, kao što smo rekli, ovaj Užičanin je sve pogađao - od kvote 1,20 na keca na Juventus, sve do kvote 4,30 na Kortrajk - Šarlroa, gde je gađao hendikep pobedu domaćina, odnosno da će Kortrajk slaviti sa više od jednog gola razlike, a ovaj tim pobedio je tačno sa 2:0.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 33.682 potencijalni dobitak iznosio je 5.052.310 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 1.684.103 dinara, odnosno 50% na 15 odigranih parova s kvotom 1,35 ili većom, s obizrom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.