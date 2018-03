Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-2713614-1586 Vreme: 11.03.2018 10:52:42 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned 18:00 3012 Dortmund Eintr.Frankfurt 3:2 (1:0) ki 1 1.7 Fiks ned 18:30 4013 Las Palmas Villareal 0:2 (0:0) ki 2 2.05 Fiks ned 12:00 4011 Espanyol Sociedad 2:1 (0:1) ki 1 2.6 Fiks ned 21:00 5020 Toulouse Olympique Marseille 1:2 (1:1) ki 2 1.8 Fiks ned 14:30 1804 Genk Gent 1:2 (0:1) ki 2 3.1 Fiks ned 14:30 1806 Oostende Standard 2:3 (2:0) ki 2 1.9 Fiks ned 16:45 1620 Feyenoord AZ Alkmaar 2:1 (1:0) ki 1 2.2 Fiks pon 20:00 4109 Chaves Sporting 1:2 (0:0) ki 2 1.55 Fiks ned 14:00 5306 Malatyaspor Fenerbahce 0:2 (0:1) ki 2 1.85 Fiks ned 13:00 2413 Rangers Celtic 2:3 (2:2) ki 2 2.05 Fiks Uplata: 50.00 RSD Ukupni koeficijent: 1242.35 Potencijalni dobitak: 77646.86 RSD

Kao i drugi današnji ludi tiket, i ovaj je imao većinu parova odigranih u nedelju, tačnije samo jedan je ostavljen za ponedeljak.

Igrač koji je tiket odigrao preko sajta mozzartbet.com odlučio se pretežno za dvojke, od ukupno deset tipova bilo ih je sedam, i bio je veoma uspešan. U nedelju su mu prošle dvojke na Viljareal, pa Marselj (zahvaljujući kasnom golu Mitroglua), na na Gent, Standard (veliki preokret sa 2:0 na 2:3), pa na Fenerbahče i Seltik, koji je u Old Firmu pobedio Rendžers sa 3:2 kao gost. Zanimljivo, na meču Dortmund - Ajntraht prošao je kec, i to

pogotkom Mišija Batšuaija u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Mnogo drame, dakle, u nedelju, a ni u ponedeljak ovaj kladilac nije mogao da se opusti pošto je čekao dvojku na Šaves - Sporting. Sve do 60. minuta bilo je 0:0, a onda je na teren ušao Bas Dost. Nemilosrdni holandski napadač je posle samo nekoliko minuta na terenu postigao pogodak za 0:1, a nešto kasnije još jedan za 0:2... Taman koliko je trebalo da se gol domaćina u nadoknadi vremena ne „oseti“...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 1.242 dobitak iznosi 77.646 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 15.529 dinara, odnosno 25% na deset odigranih parova, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!