Luka: Mundijal u Rusiji? Znam da postoji mogućnost

Čim se navikao na novi klub i sredinu Luka Jović (20) je počeo da pokazuje zašto su ga svojevremeno svrstavali među najtalentovanije napadače sveta.

Dobra forma (dva vezana gola u Bundesligi) uslovila je da se nemački mediji zainteresuju za momka iz Bjeljine koji se danas pojavio pred novinarima. U ulozi prevodioca našao se legendarni trener Dragoslav Stepanović, koji ima kultni status u Frankfurtu.

Luka tvrdi da je za sve dobro u njegovoj igri trenutno zaslužan trener Niko Kovač.

“Veliki je plus što je Niko trener Ajntrahta i to je razlog zbog kojeg sam u dobroj formi. Ovde je lakše trenirati nego u Benfiki. Od prvog dana imao sam pomoć Mijata Gaćinovića koji mi je nagovestio šta me sve očekuje. Zato se nisam susreo sa nikakvim iznenađenjima”, ističe Jović.

Nemački mediji očekuju da, ukoliko nastavi sa dobrim igrama, Luka bude u sastavu Srbije na Mundijalu u Rusiji.

“Čuo sam da postoji takva mogućnost, ali znam da ću morati da igram još bolje nego što to sada činim. Samo tako imaću šansu da odem na Svetsko prvenstvo.”

Jović ima dobre karakteristike - brzinu, instinkt za gol, tehniku, zbog čega je debitovao sa 16 godina za Zvezdu i dobio nadimak “srpski Falkao”. Ali, nije potvrdio taj epitet na Marakani.

“Očekivanja su bila prevelika, kao i pristisak”, odgovara Luka.

Možda je i Benfika došla prerano. Veliki klub, šampion Portugalije…

“Možda, ali mi je bitno da mi je lepo u Frankfurtu. Sviđa mi se ovde, grad je lep i voleo bih da ostanem ovde i nakon isteka pozajmice”, zaključio je Luka Jović.

(FOTO: MN Press)