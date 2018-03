Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1046-5220097-1585 Vreme: 08.03.2018 22:08:30 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet 23:35 7893 Lajovic D. Lacko L. 2:0 (6:4 6:4) ki 1 1.75 Fiks pet 01:00 7888 Verdasco F. Pella G. 2:1 (6:2 1:6 6:2) ki 1 1.6 Fiks pet 06:55 7786 Azarenka V. Watson H. 2:0 (6:4 6:2) ki 1 1.5 Fiks pet 00:30 1540 Palmeiras Sao Paulo 2:0 (2:0) pk 1-1 3.1 Fiks pet 20:30 3005 Mainz Schalke 0:1 (0:0) ki 2 2.15 Fiks pet 20:45 5003 Strasbourg Monaco 1:3 (1:3) pk 2-2 2.55 Fiks pet 20:45 1005 Roma Torino 3:0 (0:0) ki 1 1.7 Fiks sub 13:00 4007 Eibar Real Madrid 1:2 (0:1) pk 2-2 2 Fiks sub 13:30 2007 Man.Utd. Liverpool 2:1 (2:0) ki 1 2.75 Fiks sub 16:00 2012 Everton Brighton 2:0 (0:0) ki 1 2.2 Fiks sub 18:30 2013 Chelsea Crystal Pal. 2:1 (2:0) pk 1-1 1.87 Fiks ned 18:30 4013 Las Palmas Villareal 0:2 (0:0) ki 2 2.15 Fiks ned 21:00 5020 Toulouse Olympique Marseille 1:2 (1:1) ki 2 1.85 Fiks Uplata: 1100.00 RSD Ukupni koeficijent: 10921.33 Potencijalni dobitak: 16818855.22 RSD

Miši Batšuaji obradovao je MOZZARTOVOG kladioca u nedelju i doneo mu skoro dva miliona dinara, a nedelja je izgleda bila dan za sjajne dobitke, pošto je nešto južnije, u Tuluzu, dupli pas Mitroglua i Pajea obezbedio drugom MOZZARTOVOM kladiocu skoro 150.000 EVRA!!!

Ovaj tiket odigran je još u četvrtak, počeo je s tenisom, a nastavio se s fudbalom. Prvo su Lajović, Verdasko i Azarenka odradili svoj deo posla, a potom su redom pobeđivali Palmeiras, Šalke, Monako, Roma, Real, Mančester Junajted, Everton, Čelsi... U subotu uveče 11 parova je bilo zaokruženo i čekale su se još dve dvojke u nedelju za fantastičan dobitak: Las Palmas - Viljareal i Tuluz - Marselj. Prvo je Viljareal u nastavku slomio otpor domaćina, i onda je ostalo sve na Marselju, koji je poveo golom Okamposa, ali je samo koji minut kasnije Mubele poravnao na 1:1. Igra živaca trajala je šezdesetak minuta, i u poslednji deo meča ušlo se sa 1:1. A tada su na scenu stupila dva majstora Dimitri Paje i Konstantinos Mitroglu. Grk je poveo akciju, dodao Pajeu, utrčao u kazneni prostor, dobio povratnu i zabio je pod prečku. GOL, GOL, GOL!!! Gol vredan skoro 150.000 evra za MOZZARTOVOG kladioca! Pogledajte...

Na uloženih 1.100 dinara s kvotom 10.921 dobitak iznosi tačno 16.818.855 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od čak 4.805.392 dinara, odnosno 35% na 13 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo, majstore!