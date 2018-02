Niste valjda još zaspali? Ćirilica na Krejven Kotidžu!

Pitanje je da li je za ove 23 godine otkako je u Smederevu došao na svetu Aleksandar Mitrović imao stresnije veče. Žarko je želeo da se spasi Njukaslove klupe i karijeri oživi tamo gde se oseća kao kod kuće - u Anderlehtu. U Brisel je sleteo nasmejan, pun elana, ali onda se sve promenilo. Ni sat vremena pošto je došao u Belgiju dogovor je - iz sada nerazjašnjenih razlog - propao. I onda četiri sata koja su mu verovatno izgledala kao večnost.

Las Palmas, Olimpijakos, Levante, Bordo… Sve dok se pred kraj stidljivo nije promilela informacija o Mitrovićevom odlasku u Fulam. I da, ona se čekala. Slaviša Jokanović je zemljaku pružio ruku spasa i šansu da se na Krejven Kotidžu priseti kako to izgleda kad iz nedelje u nedelju igraš i naravno daješ golove.

Pa neka je i Čempionšip. Bitno je da se u ovih šest meseci pred Mundijal Mitrović nahrani samopouzdanjem, da se ponovo nasmeje… Uvereni smo da će mu Jokanović taj proces učiniti mnogo lakšim.

Ko zna? Možda zajedno uspeju i da Fulam vrate u Premijer ligu. Možda onda klub uloži taj novac da otkupi Mitrovića. Možda na jesen sav ovaj pakao poslednjeg dana bude prelaznog roka bude samo jedna lepa uspomena na jedan sasvim novi početak.

A kako je izgledao dan? U 16 sati po lokalnom vremenu na aerodromu u Njukaslu, let za Brisel i potpisivanje ugovora sa Andrlehtom. U 19 sati saznao je da je posao propao, izgleda zbog finansija. U 23 ponovo u Londonu… I konačno, 45 minuta iza ponoći potvrda iz Fulama.

Ćirlicom!

Don't go to bed just yet #FFC fans! pic.twitter.com/LfJh4XWJRo