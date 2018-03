Opet Liverpul i opet Sautempton

Kako piše francuski L'Ekip, Liverpul je bacio oko na Marija Leminu. Ovaj vezista će biti jedna od želja Redsa na leto.

Lemina ima ugovor sa Sautemptonom do 2022. godine gde je stigao u avgustu 2017. godine za 17.000.000 evra plus 3.000.000 na ime bonusa. To je inače klupski rekord Svetaca kada je transfer kupovina u pitanju.

On bi prelaskom u Liverpul pojačao konkurenciji na poziciji veziste.

Za Leminu je prošlog leta zainteresovan bio i Arsenal, ali Arsen Venger nije uspeo da ga dovede u svoje redove iz Juventusa.

To bi samo bio nastavak neverovatne saradnje Liverpula i Sautemptona. Sveci su do sada zaradili čitavijh 205.100.000 evra samo od prodaja u Liverpul. Lemina bi bio samo nastavak tog neverovatnog niza.

Cifre transfera iz Sautemptona u Liverpul (u evrima):

Riki Lambert - 5.500.000

Adam Lalana - 31.000.000

Dejan Lovren - 25.300.000

Natanijel Klajn - 17.700.000

Sadio Mane - 41.200.000

Virdžil van Dajk - 84.400.000

Foto: Action images