Poslednji voz za plej-of i povratak defanzivnoj orjentaciji

"Win or go home" ili "Do or die" - kako vam je draže...

Mumbaj Siti ili Džamšedpur? Jedan ispada iz trke za plej-of.

Nešto veći pritisak nalazi se pred gostujućim sastavom koji u odnosu na konkurente ima meč, odnosno dva više i u slučaju da kiksne, šanse za mesto u doigravanju biće svedene na minimum. I jedni i drugi su u prošlom kolu upisali pobede, pa u dobrom raspoloženju dočekuju međusobni susret.

"Ne mislim da igramo 'gore-dole' ove sezone. Konstantni smo. Na početku je na našim utakmicama padalo malo golova, ali smo uglavnom uspevali da sačuvamo mrežu. Kada smo počeli da postižemo golove, počeli smo i da ih primamo. To je prioritet i u nastavku sezone uz, naravno, povratak na snažnu defanzivnu taktiku", rekao je Stiv Kopel u najavi meča.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 15:30 8640 INDS1 Mumbai City - Jamshedpur kmb X2&0-3 1,60 Ukupna kvota 1,60

Iako je okršaj iz prvog dela sezone okončan bez pobednika uz vatromet golova (2:2), ovoga puta to ne treba očekivati. Jer, Džamšedupr spada u red timova na čijim utakmicama pada najmanje golova i mudro će vrebati svoju šansu protiv ofanzivno orjentisanog Mumbaja.

Kombinacija X2&0-3 se nameće kao sjajna opcija, budući da množi ulog sa 1,60.

MOZZART KVOTE

(2,75) Mumbaj Siti (3,00) Džamšedpur (2,60)

(FOTO: Shutterstock)