Preobražaj: Kako je Miroslav Đukić rešio da zategne odbranu Partizana

Slušaj sad...

(Od izveštača MOZZART Sporta sa priprema na Kipru)

Menja se fudbal, moraju i ljudi. S početka karijere Miroslav Đukić je slovio za negovatelja ofanzivnog pristupa, njegov Partizan iz 2007. odlikovala je igra na gol više, to što je primao po jedan ili dva na utakmici niko mu nije spočitavao, jer se tuđa mreža tresla po četiri, pet puta.

Grobari su apludirali, uz povike:

"Tako treba, to je fudbal kakav želimo".

Deceniju i kusur kasnije, prateći evropske trendove u kojima fudbal odavno nije zabava, nego biznis (diskutabilno je da li bi tako trebalo, no nije tema ovih redova), prvi stručnjak crno-belih je rešio da menja principe. Da se osigura. Zato ovih dana u Limasolu posebnu pažnju posvećuje defanzivcima.

"Nemo, Mitre, držimo poziciju. To je osnova svega. Moramo da budemo kompaktni", čuje se na treninzima crno-belih poruka štoperskom tandemu Miletić - Mitrović, projektovanom da počne i drugi deo sezone.

Đorđe Ivanović: Idemo do finala LE!

A ako će neko da ih obuči principima savremene defanzive onda je to svojevremeno jedan od priznatijih štopera planete. Profilisan u Španiji, naučen da živi i radi pod pritiskom, Đukić se latio posla da "zategne" poslednju liniju tima. Jasno je i njemu da je jesenas škripalo, da je veliki broj kikseva u Superligi posledica propusta u odbrani, pa se skoro isključivo njome bavi tokom pripremnog perioda.

Uloge na treninzima su podeljene tako da pomoćni trener Andrija Delibašić vežba sa napadačima, Goran Pandurović i Ljubiša Ranković sa igračima manevra, Nemanja Jovšić je zadužen za golmane, a sam Đukić je uzeo pod svoje bekove i štopere. Priča im, pomera ih, zaustavlja igru...

"Čekaj, ne možemo ovako, napravili smo rupu i to je prostor gde će da nas ugroze. Ne možemo tako. Idemo ponovo. Pričajte slobodno... Hoću da čujem komunikaciju".

Đukićev glas je specifičan. Deluje da su ga odbrambeni fudbaleri čuli. Na tri od četiri kontrolne utakmice nisu primili gol (Gornjik 0:0, Nermis 4:0, Teplice 2:0). Naravno, rano je za zaključke, pogotovo što je reč o takmičarskim nebitnim susretima, ali deluje ohrabrujuće. Pogotovo ako se ima u vidu podatak da je jesenas na 36 mečeva Partizanova odbrana nadmudrena 32 puta.

Može li da bude čvršća u prvoj polovini 2018. koja počinje sudarom sa Plzenom?

"U evropskim utakmicama bitno je da se ne primi gol. Ako držimo`nulu` onda držimo i utakmicu otvorenom, pa se u nekom trenutku pojavi kvalitet u ofanzivi, okrenemo meč na našu stranu. Ako ekipa dobro funkcioniše u defanzivi to je nešto fiksno, daje vam samopouzdanje, na tim osnovama se raste i popravljaju ostali detalji. Na primer, u napadu. A ako primamo lako golove dolazi do pada koncentracije to nije dobro", govorio je Đukić posle poslednje provere sa Teplicama.

Na tom meču promovisao je novi tandem zadnjih veznih. U paru su igrali Saša Zdjelar i Danilo Pantić. Bude li sve prema zamislima stručnog štaba njih dvojica će početi drugi deo sezone i zameniti Evertona Luiza i Marka Jevtovića u ulogama osigurača ispred odbrane.

"Momci, idemo iz mirnoće. Nema potrebe da paničimo. Pričamo. Radimo. Pomeramo se. Pazite, kad Panta ode napred Saša obavezno mora da pročita liniju dodavanja ako nam protivnik uzme loptu i da spreči njegov napad", diriguje Đukić na treninzima.

I taj detalj pokazuje preobražaj trenerskih načela. U prvom mandatu Antonelo Žuka bio je jedini zadnji vezni. Sad su dvojica neophodna. To ne znači da Partizan gubi na kreativnosti, jer je Pantić igrač ofanzivnihi karakteristika, pomeren koji korak unazad. Iako ima navijača koji će reći "dokle više dva zadnja vezna", ideja Miroslava Đukića je jasna: sprečiti protivnika da vodi igru i suziti mu prostor da dođe do kaznenog prostora. Uzeti mu loptu i stvoriti akciju u kojoj će ofanzivci - a ima ih petorica - Tošić, Pantić, Janković, Tavamba i Ivanović (ili Ožegović) doći do izražaja.

Teoretski, deluje lepo.

Ako se to ne desi, ostaje Partizanu i Miroslavu Đukiću još jedan adut. Najbolji golman Srbije. Otakako je neposredno pred polazak za Kipar potpisao novi četvorogodišnji ugovor Vladimir Stojković deluje kao čovek koji uživa u životu. Tu energiju prenosi na teren i svedoci smo da igrači čak i na treningu imaju ozbiljne poteškoće da ga savladaju sa udaljenosti od četiri, pet metara. Da ne pominjemo fudbalere protivničkih klubova koji se hvataju za glavu posle sudara sa njim.

Rečju - stena.

"Kad Stojke brani onda sigurno dolazi NG", smeje se ovih dana Vladimir Veliki i daje navijačima Partizana za pravo da se posle jesenjih uspeha u Ligi Evrope nadaju još jednom.

Plasmanu u osminu finala.

Piše: Aleksandar JOKSIĆ;

Foto: FK Partizan.