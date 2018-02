Put do izgubljenog blaga, primer Adema Ljajića i novi Partizanov projekat iz Novog Pazara

(Od izveštača MOZZART Sporta sa Kipra)

Ako je u pesmi - i ne samo u navijačkom stihu - "samo jedan", možda nije potrebno praviti kopiju originala. Valjda je zaslužio da ostane unikat. Neprolazna vrednost. Ljudska i igračka.

Pogotovo što već deceniju Partizan bezuspešno pokušava da mu pronađe naslednika. Stefan Babović, Darko Brašanac, Nikola Ninković, Danilo Pantić... Džaba. Nekima je nedostajao kontinuitet, nekima sportska drskost, nekima bolji savetnici.

Zato, kad se kaže "ovo je novi Saša Ilić" istog časa kreće polemika ima li taj i noge i glavu da izraste u figuru kakvu danas, na početku pete decenije, predstavlja legendarni kapiten crno-belih. U Limasolu se ovih dana glasno govori kako "broj 22" gleda Armina Đerleka, a vidi konture sebe s početka karijere.

"A kako biste se vi osećali da vas projektuju u naslednika takve legende", pita 17-godišnji vezista, istovremeno nudeći odgovor. "Kažu da je klub procenio da sam sposoban da ga jednog dana zamenim i meni to mnogo znači. Ma, šta vam je, drago mi je samo što provodim vreme sa Saletom. Kamoli da treniram s njim. Kakva privilegija".

Ko je jednom - samo jednom - gledao Armina jasno mu je da je reč o fudbaleru plemenitog kova. Čist romantik. Kažu da decu u njegovom uzrastu ne bi trebalo hvaliti da se ne iskvare, mada bi još pogubnije bilo sputavati potencijal. Momak iz "klase 2000", za čiji je potpis pre bezmalo godinu dana vladala prava histerija, ima sve preduslove da izraste u igrača kakvih je u modernom svetu malo.

Mahom zbog trenda da u jurnjavi za rezultatima treneri postavljaju ogrničavajuće faktore, zahtevaju od pojedinaca da se vraćaju u odbranu, neke pretvaraju u snagatore i tako im oduzimaju glavne karakteristike, kakva je u Đerlekovom slučaju - nepredvidivost.

"Svako od nas se rodio s nekim darom. Roditelji me uče da to što sam dobio od Boga moram da nadogradim. Da ništa neće vredeti ako ne radim na sebi. Da ne proćerdam talenat. Kad već imam dobru tehniku, a dobar sam i u driblingu, igri "jedan na jedan", pasovima, onda mi postaje jasno da je to samo početak. Ovde u Partizanu treneri i saigrači mi prenose da su mnogi pre mene posedovali slične karakteristike i nisu prošli. Jasno mi je kakvu mi poruku šalju, ne moraju dvaput da mi kažu".

To je ono što Miroslav Đukić reče posle provere sa Nermisom, na kome je dečkić s brojm 11 na leđima "leteo terenom", oduševio struku, saigrače, poslodavce, novinare...

"Fudbalski, Đerlek je zreo. Stabilan igrač. Isto takav dečko. Ima sve preduslove da uspe. Omogućava nam interesantne stvari u igri", ushićen je trener Partizana, poznat i priznat po tome što je u orbitu lansirao dosta tinejdžera.

Đerlek je u istoj životnoj dobi u kojoj je njegov sugrađanin Adem Ljajić potpisao ugovor sa Mančester junajtedom. Nikad realizovan, jer je tadašnji projekat kluba odbijao da radi na sebi i sledi instrukcije sa Ostrva, u to vreme kondicioni trener Partizana Aleksandar Mitić imao je muke da ga najpre dozove, zatim odradi do kraja trening po programu poslatom sa Old Traforda.

Šta će biti s Arminom Đerlekom?

Poučeni primerom od pre devet godina, on sam i oni koji ga vode moraju opreznije. Ako prvi želi da postane igrač, a drugi da osiguraju rezultatski i ekonomski profit, potrebno je, za početak, da ne preskaču razrede. Ne bi trebalo juriti velikane, već pustiti njih da jure njega.

Sve u svoje vreme.

"Znam gde sam i kakva je konkurencija. Pogledajte samo taj vezni red Partizana... Ako za mene ne bude mesta na proleće, nikakav problem, prihvatio bih odluku kluba da se vratim u omladince, jer sam u uzrastu u kome su mi utakmice svakog vikenda važnije od sedenja na klupi prvog tima. Kad me je trener letos poveo na pripreme na Zlatibor moj maksimum bio je samo rad na planini. Više nisam mogao, dugo sam bio bez kluba i to se odrazilo na fizičku spremu. Sad je lakše. Spreman sam da se postepeno probijam, ako bude prilike da debitujem na proleće - super".

Naprave li u Humskoj d Armina Đerleka ono što očekuju to će značiti najmanje dvostruku korist. Sportsku, Grobarima najvažniju, jer će im fudbaler koji miluje loptu lako ući pod kožu. Ekonomsku, pošto će na njemu klub moći da zaradi nekoliko miliona evra. Idejnu, jer će ti biti pobeda one škole mišljenja koja i dalje veruje da je fudbal igra, a ne samo pogled na semafor i kasu, pa bi u tom slučaju moglo za nekoliko godina da se konstatuje da su crno-beli uspeli u dugogodišnjoj misiji: da stvore naslednika Saše Ilića. Da napokon završe tu decenijsku potragu za izgubljenim fudbalskim blagom.

A može i ovako: da Armin Đerlek umesto Saše Ilića postane - Armin Đerlek, pa da neki dečačić, na pripremama crno-belih, u zimu 2030, pogleda odsjaj u ogledali i kaže sebi: "hoću kao on".

"Pogrešim na treningu, a Sale priđe, zagrli me i šapne: "Đeki, idemo dalje, nije to ništa", raste Armin dok priča o najstarijem članu ekipe. "Onda igramo podeljeni u dve ekipe, ja u njegovoj, pa mi dobaci: "Mali, samo guraj loptu napred i nema problema, ja sam iza".

Suština fudbala!

VIDEĆETE ŠTA MOGU NIKOLIĆ, VUJANIĆ, KOKIR...

Osim Armina Đerleka, direktno iz omladinaca u prvi tim ove zime prekomandovan je i štoper Svetozar Marković, kapiten selekcije 2000.

"Nije fraza, stvarno Partizan ne bi trebalo da brine za budućnost, u školi stasavaju igrači koji će brzo, kao Sveta i ja, preći na viši nivo. Najviše mi se sviđaju Jovan Kokir, Lazar Vujanić i Lazar Nikolić. Sve nas na sjajan način vodi Žarko Lazetić, trener nas ne uči samo fudbalu, nego i životu".

PAZARCI ODUŠEVLJENI: NIKAD NE ODUSTAJ

Partizan i Novi Pazar. Od početaka do danas u specifičnoj vezi. Abdulah Gegić je vozio Parni valjak do finala Kupa evropskih šampiona u Briselu 1966, Bajro Župić bio jedan od miljenika navijača, Adem Ljajić osvojio duplu krunu u sezoni 2008/2009, a evo sad Armin Đerlek kuca na vrata prvog tima.

"Drago mi je što sam nastavio tradiciju asova iz mog grada. Srećni su Pazarci što sam dovde dogurao. Veruju da mogu dalje. Šalju mi poruke, hrabre rečima: "nikad ne odustaj, vratiće se sigurno".

(foto: partizan.rs, Starsport, MN Press)