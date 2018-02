Rambo Petković: Bojim se srpske bruke na Mundijalu! Zvezdo, zaboravi na dobre Brazilce

(Od izveštača MOZZART Sporta iz Antalije)

Ni u Turskoj, daleko od Srbije i još dalje od njegove druge otadžbine, Dejan Rambo Petković ne može da potone u anonimnost. Brazilci iz Ludogoreca su ga u antalijskom raskošu dočekali uz reči "dobro došao Profesore".

Kada se pojavio na treningu Crvene zvezde u petak prepodne kamere i diktafoni bili su usmerni ka njemu. Mundijal u Rusiji, Zvezdin evropski sjaj i potreba ili nadanje da se najtrofejniji srpski klub popunjava kvalitetnom robom iz Južne Amerike. Na sve te teme pričao je popularni Peć, čovek koji bi možda držao pehar namenjen najboljem timu Mundijala da je rođen u prašumama Amazonije ili na plažama Rija.

Odavno je završio karijeru, mada za njega u Brazilu nema odmora. Čak i kada je daleko od trenerske klupe.

"Sigurno neću da preuzimam neki klub dok se Mundijal ne završi. Već sam se dogovorio da budem komentator na prestižnom O'Globu. Biće to mesec dana uživanja za mene, ali i strepnje", poručio je Rambo Petković.

IMAMO SELEKTORA POČETNIKA, TADIĆ NIJE STANDARDAN

Strpenja ili bolje reći strah proizilazi iz činjenice da će Srbija u Moskvi 27. juna igrati protiv Rambovog Brazila. Ali ne samo zbog toga.

"Kada pričamo ovako nemamo čega da se bojimo. Plasirali smo se na Mundijal, što je veliki uspeh. Ali kada smo već tamo onda bi bilo dobro da nešto uradimo. Na prethodna dva nismo dobro prošli. Čak smo se 2006. godine obrukali. Valjda neće sada biti tako. Međutim, bojim se".

Objasnio je i zbog čega.

"Prema mom mišljenju naš najbolji igrač je Dušan Tadić. Ako ćemo pošteno, on nije standardan u svom Sautemptonu, nema ove sezone neku statistiku. Imamo stručni štab sa novim selektorom koji je tek počeo svoj trenerski posao. Ne bojim se ja Brazila toliko, bilo bi dobro da do te utakmice imamo šest bodova i onda igramo opušteno. Mada, imamo dobre igrače, dobru odbranu. Možda nam nedostaje neko u koga će svi da pokažu prstom i kažu: "To je taj".

TITE JE U BRAZILU SVE PROMENIO, IMAJU SAMO JEDNU MANU

Srce legendarnog driblera kucaće tokom Mundijala u Rusiji za Srbiju, ali i za Brazil. Tamo, u toj zemlji fudbala, Rambo Petković je član kuće slavnih, tamo je brendirao ime i prezime i postao sinonim za majstorstvo.

"Ovaj Brazil ima samo jednu manu. Imaće na suprotnoj strani najboljeg igrača sveta, čoveka koji nikada nije osvojio Mundijal (Mesi prim.aut)".

Ali...

"Bio sam 27. decembra u Brazilu i igrao onu utakmicu na Marakani. Ono, zvezde, Ziko što organizuje... Tite nam je bio trener, tako da smo pobedili. Pričao sam dosta sa njim o reprezentaciji. Tite je promenio sve. Uglavnom se to gleda površno, rezultati su tu, kroz kvalifikacije je sve gazio. Niko ne gleda šta je Tite sve promenio, u filozofiji, konceptu, priustupu igri, modelu, sistemu... Sve je promenio. On je dobio sve utakmice ubedljivo, zaslužio je to, bio superioran. Taj način i pristup koji je stvorio, mnogo je bliže evropskoj filozofiji. Dosad je Brazil igrao za gol više, a to se u današnjem fudbalu osveti, pa prođu kao što su prošli sa Nemcima".

Tokom mandata Vladana Lukića, Dejan Rambo Petković predstavljao je most između beogradske Marakane i Brazila. U tom periodu u Zvezdu su došli Evandro i Borha, igrači potrebne klase za velike domete. Čini se da će u bližoj budućnosti takvi momci biti nedostižni za Zvezdu.

"Zvezda nema mogućnost, a nema ni potrebe da kupuje iz Brazila. Otišao je brazilski fudbal mnogo gore sa cenama. Sad je gotovo nemoguće priuštiti igrača koji po kvalitetu odgovara Crvenoj zvezdi. Možeš jedino da uzmeš dete koje ne poznaješ i dovedeš ga. Svaki poznat fudbaler košta milionski, a to Zvezda ne može da priušti. Ako su pre osam godina fudbaleri u Brazilu zarađivali 200 maraka, sada zarđuju 2000 maraka. Govorim čisto da biste videli razliku".

On kaže da je Brazilcima potreban i period prilagođavanja. Odnosno da ne mogu da garantuju instant rezultat.

"Brazilsko tržište je prepuno skauta iz Evrope i teško je pronaći nešto. Ja sam uspeo da nađem nekoliko igrača, dovedem ih u Evropu, onda se prodaju dalje, pa finansijski povratak bude 6.000 odsto. To nije svaki dan. Treba imati mogućnosti, malo sreće, dosta rada. Zvezda je ranije dovodila i Brazilce po sistemu sad i odmah. Moraš mu dati vremena da se prilagodi".

Zvezda nema finansijske mogućnosti da bere brazilske pupoljke. Takva privilegija ostavljena je, dakle, bogatijima...

"U hotelu sam gde je Ludogorec. Oni su pravi primer kako treba dovoditi Brazilce. Njihovi skauti tamo borave, spavaju. Baš sam o tome pričao sa levim bekom Natanijelom, mojim bivšim igračem".

ZVEZDA I LIGA ŠAMPIONA? MOŽDA ZA NEKOLIKO GODINA...

Legenda Flamenga je na radnom odmoru u Antaliji. Pomaže bratu Bobanu i gosti ljude iz Mančester Sitija koji su došli da prate sveki korak Luke i Ivana Ilića. Pratio je Zvezdina izdanja u Evropi. Oduševljen je.

" Važno je da je Zvezda u Evropi, pa polako, za nekoliko godina možda razmišljati i o Ligi šampiona. Do tada, neka bude učesnik Lige Evrope, da proba svake godine da prezimi, treba tu para, rada, programa. Ne može preko noći. Mnogo je teško sauočavati se sa klubovima koji imaju budžet od 70.000.000 evra. Ima to veze u profesionalnom fudbalu".

Zvezdu baš takav duel očekuje 13. februara, kada u Beograd stiže skupoceni CSKA.

"Ne poznajem dovoljno tim CSKA da bih nešto više mogao reći o toj utakmici. Ipak, smatram da imamo šansu, jer imamo dosta dobrih igrača. Nažalost, Boaći se povredio, ali ako ne bude mogao da igra, naći će se valjda neki dobar igrač da ga zameni, Pešić je tu, moj zemljak".

Ove sezone Petkovićevi zemljaci bukvalno nose Crvenu zvezdu. Tu su Pešić, Radonjić, zatim i pomenuta braća Ilić.

"Svako ko je kvalitetan treba da igra u Zvezdi, ali drago mi je da ima dosta Nišlija. Tu su Ilići, oni su kao moja deca, Radonjića znam još dok je igrao u Nišu, znam i njega i Andriju Živkovića, a Pešić je iz mog sela, i njega znam kad je bio dete. Niški kraj je prepun talenata. Tamo gde smo odrasli Pešić i ja mnogo dobro se dribla", našalio se na kraju Petković.

PIŠE: Darjan NEDELJKOVIĆ

(foto: MN Press)