REZZIME DANA (četvrtak): Barso, šta ti bi?

ZAOKRUŽENO:

CSKA - REAL MADRID (tip bezh 1, kvota 1,30) - rezultat 93:87

Najigraniji par dana je zaokružen! Armejci su furiozno počeli utakmicu i već u prvoj četvrtini došli do 22 poena prednosti. Motor moskovske ekipe večeras je bio Serhio Rodrigez, a raspoložen je bio i Kori Higins. Ipak, kako je vreme odmicalo, tako je kraljevski klub polako počeo da se budi. Korak po korak stizali su gosti veliki zaostatak pre svega zahvaljujući Luki Dončiću i Džejsiju Kerolu. Na četiri minuta pre kraja utakmice Real se približio na minus osam (83:75), ali nije imao dovoljno snage da učini meč još neizvesnijim.

OFI - KARAISKAKIS (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 3:0

Doskorašnji superligaš na putu je da to ponovo postane. OFI sa Krita konsolidovao se posle bankrota i selidbe u treći rang, a ove sezone jedan je od najozbiljnijih kandidata da se kroz drugoligaški karavan promuva do najjačeg društva. OFI je protiv karaiskakija demonstrirao ono po čemu je poznat, a to je ubitačnost. Crno-beli su deklasirali rivala i potvrdili renome najefikasnijeg tima u ligi. Već posle 33 minuta igre OFI je stekao dva gola viška i rešio pitanje pobednika.

ŽALGIRIS - MAKABI (tip bezh 1, kvota 1,50) - rezultat 99:84

Žalgiris igra po sistemu toplo-hladno, a obično to toplo bude kod kuće. Zelena šuma po pravilu proguta sve goste, a takva sudbina zadesila je i Makabi iz Tel Aviva. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je pokazao da ima štofa da bude među najboljih osam. Lomio je Žalgiris postepeno Makabi, a može se reći da je odlučujuća bila treća deonica u kojoj je litvanski sastav napravio razliku od sedam poena. Pa uz onih šest razlike u prvoj deonici Žalgiris nije morao da brine da li će do pobede. Vasilije Micić je igrao 20 minuta i za to vreme postigao je 12 poena i imao je šest asistencija uz četiri skoka.

BARSELONA - VALENSIJA (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. Fudbaleri Barselone došli su na korak od plasmana u finale španskog Kupa kralja i sada mirnije čekaju revanš na Mestalji za nedelju dana. Pitanje pobednika rešio je Luis Suarez. Mnogi bi rekli, a ko drugi, pošto Urugvajac obožava da maltretira Valensiju. Ovo mu je bio deveti gola na devet odigranih mečeva protiv Slepih miševa.

FJOLNIR - LEIKNIR (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 5:0

Razlika u rangu nije velika, ali u klasi jeste. Prvoligaš Fjolnir razbio je drugoligaša Leiknir i sa pet golova u mreži ga ispratio kući i izbacio iz Kupa Rejkjavika. Domaćin je postizao golove praktično na svakih 15 minuta i nijednog trenutka nije dozvolio gostima ni da pomisle kako mogu do pozitivnog ishoda. Sve je bilo jasno posle prvih 45 minuta kada je Fjolnir vodio 2:0.

OLIMPIJAKOS - FENERBAHČE (tip bezh 1, kvota 1,80) - rezultat 95:70

Olimpijakos je ove sezone baš rešio da se revanšira Fenerbahčeu za poraz u maju u finalu Evrolige. Posle trijumfa u Istanbulu, crveno-beli su i večeras u Pireju pregazili ekipu Željka Obradovića sa 95:70 u utakmici 21. kola. Već u prvoj četvrtini Olimpijakos je došao do 16 poena prednosti, a u tim trenucima Fenerbahčeova odbrana maltene nije ni postojala. Obradovićeva ekipa se koliko toliko probudila, ali to je bilo sve. U drugom poluvremenu Olimpijakos je ponovo dodao gas, napao goste iz svih oružja i takav pristup mu se i te kako isplatio. Vasilis Spanulis i Janis Strelnijeks su zadavali ogromne probleme turskom timu, a obojica su utakmicu završila sa po 19 postignutih poena. Jorgos Printezis i Džamal Meklin dali su po 12, a Nikola Milutinov postigao je pet poena.

PRECRTANO:

KONJA - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 2:2

Galatasaraj je zaustavljen u Konji. Istanbulski Lavovi odigrali su “samo” 2:2 protiv Konje u prvog utakmici četvrtfinala turskog kupa i jasno je da bi u revanšu moglo da bude veoma interesantno. A nije počelo dobro po Galatasaraj, jer je Konja u 40. minutu povela autogolom Martina Linesa. Imao je i gostujući tim šanse u prvom poluvremenu, ali je tek u nastavku uspeo da ih iskoristi. I to za samo pet minuta. Prvo je u 50. minutu Sinan Gumuš doneo izjednačenje Galatasaraju, a pet minuta kasnije i Serdar Aziz je zatresao mrežu Konje. I onda, kada su svi već na stadionu Bujkšehir očekivali da se utakmica završi pobedom gostiju, novajlija u redovima Konje Adis Jahović postavio je konačan rezultat.

VILJEM II - RODA (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:2

Možda im u prvenstvu ne ide sve prema planu, ali u kupu Holandije Viljem II i Roda su daleko dogurali. I pored činjenice da je tim iz Tilburga kvalitetniji, i da je igrao kod pred svojim navijačima, nije uspeo da posle 90 minuta igre osigura plasman u polufinale najmasovnijeg takmičenja u zemlji Lala. Domaćin je bio dvostruko opasniji, ali je dva puta jurio rezultat. Iks na poluvremenu, isto i na kraju, na veliku žalost Viljema koji je bio mnogo bolji rival.

BARSELONA - ARMANI (tip bezh 1, kvota 1,25) - rezultat 81:83

Taman kada pomislite da Barsa ne može više da razočara, ona se potrudi da vas iznenadi. Katalonci su dočekali Olimpiju iz Milana, jednu od najslabijih ekipa u Evroligi - i uspeli su da izgube - 81:83. Odlučujući koš dao je Dairis Bertans na asistenciju Vladimira Micova, dok je šut za izjednačenje promašio Adrijan Moerman. Pre njega nisu bili precizni ni Pau Ribas niti Viktor Klaver. Olimpija se izvukla i odnela ogromnu pobedu. Najzaslužniji za to bio je Endrju Gaudlok sa 20 poena. Vladimir Micov dao je 11 poena i imao je četiri asistencije.

KONAHS - BALA TAUN (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Konahs nije uspeo da opravda status favorita protiv Bala Tauna, pošto je na svom stadionu remizirao sa direktnim rivalom za direktno mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Domaćin je imao prednost od 23. minuta, potom stao na loptu i čuvao rezultat. To mu se obilo o glavu na isteku sat vremena igre, kada je naivno primio gol iz jednog od retkih naleta gostiju. U nastavku i pored inicijative Konahs nije mogao do pobede.

